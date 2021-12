Nicolae, nepotul Regelui Mihai, despre excluderea sa din linia succesorală la Coroana României: Lucrurile s-au schimbat peste noapte

Nicolae, nepotul regelui Mihai, a povestit, duminică seara, în emisiunea Culisele statului paralel de la Realitatea Plus, de ce a fost exclus din linia succesorală la Coroana României. Întrebat cu ce a greșit pentru că a fost exclus din linia succesorală, a spus că ”ei trebuie întrebați, principesa Margareta, Printul Radu”.

În 1 august 2015, Regele Mihai i-a retras titlul de principe și l-a exclus din linia succesorală la Coroana României.

”Este o întrebare și pentru mătușa mea și unchiul meu. Lucrurile s-au schimbat peste noapte. A fost dificil si pentru mine sa înțeleg ce s-a întâmplat. Cuvintele principesei Margareta au fost calde. Așa a fost întotdeauna între noi până la un anumit moment. E o întrebare pentru ei.” a spus el.

Întrebat ce s-a întâmplat după mutarea la Palat, acesta a spus: ”Foarte repede am realizat că nu pot face o casă, un loc privat pentru mine. Ca orice om, aveam nevoie de cuibul lui. Să mă retrag și să fiu eu. La Palat a fost un loc în care am locuit, dar nu am ieșit de acolo decât pentru evenimente. Am fost ca orice om.

A durat atâția ani să iau o decizie să am un rol, din 2005 până în 2007. În 2009 am vrut să înțeleg ce înseamnă viața publică, din experiență proprie. Ei au explicat până într-un anumit punct. La Palat, tot timpul am cerut și am vrut să știu cum să fac mai bine, cred ca am fost primul din familie chiar care a fost în mijlocul oamenilor la voluntariat. Întotdeauna am fost foarte pozitiv.”, a declarat Nicolae.

De ce a învățat atât de târziu limba română

Despre limba română și cât de bine o stăpânește, acesta a spus: ”N-am fost învățat în familie. Mătușile mele m-au învățat engleză sau franceză. N-a fost o variantă atunci cu comunismul. Când familia a început să vină și să se mute în România, ca adolescent, am respins să vin în România și să am un rol activ. Dar după ani de zile a trebuit să iau o decizie pentru familie și am început demersuri că să vin să văd ce înseamnă România pentru familia mea.

Am fost în vara 2007, când am făcut demersuri, și în decembrie 2007 am fost numit succesorul Regelui, în decembrie 2009 am decis să vin aici. Limba română trebuia învățată și o fac și în continuare.”, a declarat Prințul Nicolae.