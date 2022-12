Ce se întâmplă la Kremlin. De ce nu mai organizează Putin anul acesta conferinţa sa de presă anuală

În ce priveşte conferinţa anuală de presă, da, nu va exista una înainte de Anul Nou, dar ne aşteptăm ca preşedintele să găsească totuşi o oportunitate de a vorbi (cu reporterii), aşa cum face cu regularitate, inclusiv în timpul vizitelor externe, a declarat Peskov.

Datele conferinţei anuale de presă şi ale altor evenimente majore vor fi cunoscute după ce va fi stabilită data la care preşedintele se va adresa Adunării Federale (camerele reunite ale parlamentului rus), afirmase anterior, în noiembrie, acelaşi purtător de cuvânt. Dar el a spus acum că nici această dată nu este încă stabilită.

Conferinţa de presă anuală a preşedintelui rus durează de obicei mai multe ore în care...

Reunind sute de jurnalişti ruşi şi străini, conferinţa de presă anuală a preşedintelui rus durează de obicei mai multe ore, iar Putin răspunde în direct la întrebări pe subiecte diverse, de la diplomaţie şi până la problemele cotidiene ale Rusiei.

Unele dintre aceste răspunsuri devin chiar dispoziţii date guvernului sau autorităţile regionale. Preşedintele rus a organizat astfel de conferinţe în fiecare an începând din 2001, cu excepţia perioadei 2008-2012 când a fost premier. Decizia de a nu organiza conferinţa de presă anul acesta survine în timp ce Rusia continuă campania sa militară contra Ucrainei lansată pe 24 februarie, trupele ruse înregistrând însă o succesiune de eşecuri pe câmpul de luptă.

După ce a avut "mereu" un portret al lui Putin în celula sa, traficantul de arme Viktor But se alătură unui partid loial Kremlinului

Viktor But, traficantul rus de arme eliberat joi după 14 ani în închisoare în Statele Unite în schimbul vedetei americane de baschet Brittney Griner, s-a alăturat Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR), ultranaţionalist şi loial Kremlinului, a anunţat luni liderul formaţiunii, citat de Reuters.

Într-un video postat pe Telegram, liderul LDPR Leonid Sluţki, aflat pe o scenă lângă But, a spus: "Vreau să-i mulţumesc lui Viktor Anatolievici (But) pentru decizia pe care a luat-o şi să-i urez bun venit în rândurile celui mai bun partid politic din Rusia de astăzi".



În ciuda numelui său, LDPR a promovat de la fondarea sa în 1991 o ideologie dură, ultranaţionalistă, chemând Rusia să recucerească ţările fostei Uniuni Sovietice, notează Reuters.



Fondatorul şi liderul său de lungă durată, Vladimir Jirinovski, şi-a câştigat o reputaţie de showman politic pentru declaraţiile scandaloase şi comportamentul excentric până la moartea sa în aprilie.



Deşi văzut ca un candidat serios la putere în anii 1990, LDPR şi-a asumat de atunci un rol de subordonat în sistemul politic al Rusiei, făcând o opoziţie simbolică faţă de blocul la putere Rusia Unită, în timp ce sprijină Kremlinul în majoritatea problemelor.



Partidul are o istorie de recrutare a unor personalităţi controversate în politica rusă. În 2007, Andrei Lugovoi, fost agent KGB căutat în Marea Britanie pentru uciderea cu un an înainte a ex-spionului rus Aleksandr Litvinenko, a fost ales în parlament din partea LDPR. Vezi articolul aici!

