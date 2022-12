După ce a avut "mereu" un portret al lui Putin în celula sa, traficantul de arme Viktor But se alătură unui partid loial Kremlinului

Într-un video postat pe Telegram, liderul LDPR Leonid Sluţki, aflat pe o scenă lângă But, a spus: "Vreau să-i mulţumesc lui Viktor Anatolievici (But) pentru decizia pe care a luat-o şi să-i urez bun venit în rândurile celui mai bun partid politic din Rusia de astăzi".



În ciuda numelui său, LDPR a promovat de la fondarea sa în 1991 o ideologie dură, ultranaţionalistă, chemând Rusia să recucerească ţările fostei Uniuni Sovietice, notează Reuters.



Fondatorul şi liderul său de lungă durată, Vladimir Jirinovski, şi-a câştigat o reputaţie de showman politic pentru declaraţiile scandaloase şi comportamentul excentric până la moartea sa în aprilie.



Deşi văzut ca un candidat serios la putere în anii 1990, LDPR şi-a asumat de atunci un rol de subordonat în sistemul politic al Rusiei, făcând o opoziţie simbolică faţă de blocul la putere Rusia Unită, în timp ce sprijină Kremlinul în majoritatea problemelor.



Partidul are o istorie de recrutare a unor personalităţi controversate în politica rusă. În 2007, Andrei Lugovoi, fost agent KGB

căutat în Marea Britanie pentru uciderea cu un an înainte a ex-spionului rus Aleksandr Litvinenko, a fost ales în parlament din partea LDPR.

Într-un interviu pentru media rusă RT, Viktor Bout a confirmat că a avut "mereu" un portret al lui Vladimir Putin în celula sa cât timp s-a aflat în detenţie în SUA, unde era condamnat la 25 de ani de închisoare, după ce fusese arestat în 2008 în Thailanda.



"Sunt mândru că sunt rus şi preşedintele nostru este Putin", a afirmat Bout. Acest fost ofiţer al armatei sovietice, în vârstă de 55 de ani, a mai spus că susţine "pe deplin" atacul ordonat de Kremlin asupra Ucrainei.



"Dacă aş avea posibilitatea şi competenţele necesare, m-aş oferi voluntar (pentru a lupta în Ucraina)", a declarat el, adăugând că nu înţelege de ce ofensiva masivă a Moscovei nu a avut loc încă din 2014.



De asemenea, el s-a prezentat din nou drept un om de afaceri care lucra legal, dar care a servit drept "exemplu" pentru a forţa alţi ruşi să accepte acorduri cu Washingtonul, ceea ce el susţine că a refuzat să facă.



Viktor Bout a dezminţit că a vândut arme talibanilor, după cum fusese acuzat în presa americană. "Talibanii au pus recompensă pe capul mei. Prin urmare, cum să spui că am colaborat cu ei? Aceasta nu are sens", a susţinut el.

Acuze către Occident

Nu în ultimul rând, Bout a acuzat Occidentul că încurajează "o sinucidere a civilizaţiei", cu "drogurile, cu LGBTQ+".



Născut, potrivit unui raport al Naţiunilor Unite, în 1967 la Duşanbe, capitala fostei republici sovietice Tadjikistan, Viktor Bout a studiat la Institutul militar de limbi străine din Moscova, înainte de a intra în rândurile forţelor aeriene.



Potrivit acuzatorilor săi, după 1991 şi după prăbuşirea Uniunii Sovietice, Viktor Bout a ştiut să achiziţioneze la preţuri mici armament de la bazele militare din fosta Uniune Sovietică, pe atunci în plin haos, pentru a-l revinde în mai multe zone de conflict, în special în Africa.



Eventualele sale legături cu serviciile secrete ruse nu sunt cunoscute.

