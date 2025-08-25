Ce se întâmplă în clădirea în care Mihai Eminescu a lucrat ca redactor la ziarul Timpul / foto în articol

Într-un imobil cu două etaje de pe Strada Covaci, care a adăpostit redacția ziarului Timpul în perioada 1880–1881, a lucrat și Mihai Eminescu. Construcția, cu prăvălie la parter, datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și păstrează doar fațada originală modificată (actuala fațadă aparține perioadei 1890–1900).

În prezent, în imobilul în care timp de un an a lucrat poetul național al României funcționează un supermarket, iar singura amintire rămasă de acum peste un secol și jumătate este o plăcuță comemorativă care le atrage atenția clienților magazinului că, odinioară, același prag a fost călcat și de Mihai Eminescu:

„În acest imobil, poetul Mihai Eminescu a lucrat ca redactor la ziarul „Timpul“, între anii 1880-1881“, se precizează pe plăcuța montată pe fațada clădirii.

Mihai Eminescu a fost redactor la ziarul Timpul între 1877 și 1883, perioadă în care s-a afirmat ca un gazetar de o rigoare și fermitate rar întâlnite. În paginile ziarului conservator, poetul a publicat articole politice, economice și culturale, abordând teme precum organizarea statului, apărarea valorilor naționale, problema rurală și critica influențelor străine excesive.

Stilul său jurnalistic era caracterizat printr-o documentare minuțioasă, logică imbatabilă și o ironie ascuțită, ceea ce a făcut ca articolele sale să fie atât apreciate, cât și contestate de adversarii politici.

Pentru Eminescu, presa nu era doar un mijloc de informare, ci un instrument de formare a conștiinței publice. În articolele sale de la Timpul, el a pledat pentru respectarea tradițiilor și consolidarea instituțiilor statului, considerând că modernizarea României trebuie să se facă organic, nu prin imitații superficiale.

Această atitudine, fermă și adesea incomodă pentru clasa politică a vremii, a transformat ziarul într-o tribună de idei naționale și a conturat imaginea lui Eminescu nu doar ca poet al neamului, ci și ca unul dintre cei mai importanți gazetari ai secolului al XIX-lea.

