€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:08 14 Oct 2025

Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump_69522000 Donald Trump - Foto: Reuters
 

Președintele american Donald Trump a fost dezamăgit de fotografia cu el de pe coperta revistei Time.

Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a "şters" părul şi numind imaginea "foarte rea", informează EFE și Agerpres.

"Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au 'şters' părul şi mi-au pus pe cap ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică. Foarte ciudat!", a scris el pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Liderul republican a menţionat că nu i-a plăcut niciodată să fie fotografiat de jos şi a subliniat că această imagine "este foarte rea" şi merită să atragă atenţia asupra acestui aspect. "Ce fac şi de ce?", s-a întrebat el.

Revista îl prezintă pe preşedintele Trump care a fost fotografiat de jos în sus şi din lateral, privind în depărtare. Trump poartă un sacou albastru, o cămaşă albă şi o cravată roşie, culorile drapelului american. Partea din faţă a părului lui Trump pare neclară din cauza efectelor luminii.

Textul care însoţeşte fotografia laudă rolul lui Trump în încheierea conflictului din Gaza, în contextul în care planul de pace pentru enclava palestiniană a fost semnat luni, în Egipt. "Triumful său" - scrie pe coperta revistei, iar fostul prim-ministru israelian Ehud Barak (1999-2001) a scris un articol intitulat "Liderul de care Israelul avea nevoie".

Trump a călătorit luni în Israel şi Egipt. În prima ţară, a vorbit în faţa Knessetului (parlamentul) şi s-a întâlnit cu familiile ostaticilor israelieni, iar în cea de-a doua, a coprezidat aşa-numitul Summit al Păcii, unde a fost semnat acordul care stipulează sfârşitul războiului din Gaza, care dura de doi ani.

"Am realizat multe în Israel şi Egipt. Multă muncă, dar nici nu aş vrea să fie altfel. A fost o experienţă unică! Acum, toate aceste ţări mari care au luptat atât de mult şi din greu pentru regiune trebuie să se unească şi să TREACĂ LA TREABĂ! Gaza este doar o parte. Cea mai importantă parte este: PACEA ÎN ORIENTUL MIJLOCIU!", a mai scris Trump pe Truth Social.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
donald trump time
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Eroare: Consilierii lui Nicușor Dan nu există. Update amânat la Cotroceni
Publicat acum 15 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a IV-a
Publicat acum 21 minute
Mihai Daraban, (CCIR): Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Publicat acum 32 minute
S-a anunțat oficial cine este cap de afiș pentru Electric Castle 2026
Publicat acum 37 minute
Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 19 ore si 23 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close