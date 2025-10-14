Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol

Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a "şters" părul şi numind imaginea "foarte rea", informează EFE și Agerpres.



"Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar această fotografie ar putea fi cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au 'şters' părul şi mi-au pus pe cap ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică. Foarte ciudat!", a scris el pe reţeaua sa de socializare Truth Social.



Liderul republican a menţionat că nu i-a plăcut niciodată să fie fotografiat de jos şi a subliniat că această imagine "este foarte rea" şi merită să atragă atenţia asupra acestui aspect. "Ce fac şi de ce?", s-a întrebat el.



Revista îl prezintă pe preşedintele Trump care a fost fotografiat de jos în sus şi din lateral, privind în depărtare. Trump poartă un sacou albastru, o cămaşă albă şi o cravată roşie, culorile drapelului american. Partea din faţă a părului lui Trump pare neclară din cauza efectelor luminii.



Textul care însoţeşte fotografia laudă rolul lui Trump în încheierea conflictului din Gaza, în contextul în care planul de pace pentru enclava palestiniană a fost semnat luni, în Egipt. "Triumful său" - scrie pe coperta revistei, iar fostul prim-ministru israelian Ehud Barak (1999-2001) a scris un articol intitulat "Liderul de care Israelul avea nevoie".



Trump a călătorit luni în Israel şi Egipt. În prima ţară, a vorbit în faţa Knessetului (parlamentul) şi s-a întâlnit cu familiile ostaticilor israelieni, iar în cea de-a doua, a coprezidat aşa-numitul Summit al Păcii, unde a fost semnat acordul care stipulează sfârşitul războiului din Gaza, care dura de doi ani.



"Am realizat multe în Israel şi Egipt. Multă muncă, dar nici nu aş vrea să fie altfel. A fost o experienţă unică! Acum, toate aceste ţări mari care au luptat atât de mult şi din greu pentru regiune trebuie să se unească şi să TREACĂ LA TREABĂ! Gaza este doar o parte. Cea mai importantă parte este: PACEA ÎN ORIENTUL MIJLOCIU!", a mai scris Trump pe Truth Social.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025