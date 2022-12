Ce îl face pe un angajat să fie loial. Georgeta Pânişoară: Are legătură şi cu părinţii, cu copilăria

"Sunt mai multe aspecte. Sean Belding, în cartea "Şefi Dificili", portretizează şi managerul care îşi arată preferinţele pe faţă. Deci este o chestie globală, nu vorbim doar de noi pe aici prin jur. Se întâmplă şi în SUA, şi în alte părţi ale lumii. Dacă există lucrul ăsta, important este să o faci cu cap, cu moderaţie, pentru că ai nevoie şi de oameni loiali care ştiu să facă munca, nu doar de prieteni sau oameni care te urmează pur şi simplu.

Loialitatea poate fi dezvoltată din copilărie, de părinţi, care te învaţă să fii într-un anumit fel. Ea se dezvoltă şi la locul de muncă, dacă subordonatul are anumite avantaje. Dar ele pot fi obiective. Pentru că dacă munceşti şi eşti serios, poţi primi mai multe bonusuri. Loialitatea poate fi faţă de manager sau organizaţie, dar teoretic ele trebuie să se suprapună", a transmis Georgeta Pânişoară la DC NEWS TV.

Profesorul univ. dr. Georgeta Pânișoară, specialist în psihologie organizațională, a vorbit în cadrul emisiunii „De Ce Citim – Despre stres și management la locul de muncă”, moderată de scriitorul Flaviu George Predescu, despre burnout. Georgeta Pânișoară a explicat ce trebuie să facă angajații pentru a nu ajunge la epuizare, dar și care sunt meseriile protejate, în care angajatorii se concentrează pe oameni și pe nevoile lor, din dorința de a-și păstra angajații în cadrul organizației.

Georgeta Pânișoară: Trebuie să înveți să găsești echilibrul în viață

"Ce îl face pe un angajat să nu ajungă la burnout, adică ce ar trebui el să facă din start?", a întrebat scriitorul Flaviu George Predescu.

"Într-o organizație depinde mai puțin de el, teoretic vorbind. Trebuie să înveți să găsești echilibrul în viață. Din păcate nu avem o materie la școală care să ne învețe să facem echilibrul muncă-viață, deși e un concept destul de des întâlnit echilibrul viață-muncă. Tinerii din ziua de azi sunt mai centrați și pe distracție, și pe echilibrarea propriei persoane.

De altfel, aș zice că există o migrare a accentului. Acum 20 de ani era o centrare pe organizații. Eu îți spuneam ce nevoi am de la tine și tu veneai să lucrezi acolo sau nu lucrai acolo și erai mult mai centrat pe ideea că trebuie să fii loial organizației și că depinzi de organizația respectivă. În prezent, pentru că găsim din ce în ce mai greu oameni specializați pentru anumite posturi, există o migrație a ideii acesteia și ne centrăm mai mult pe angajat, ne centrăm mai mult pe persoană.

"Există chestia asta deja destul de mult în IT"

Există chestia asta deja destul de mult în IT. Cei din IT sunt și bine plătiți și nu sunt atât de numeroși încă, pe nevoile societății globale de dezvoltare, pentru că ne ducem spre o digitalizare și o automatizare a tot și atunci pe cei din IT noi îi tratăm așa ca pe niște regi și regine, fiind subordonați, pentru că avem nevoie de ei, nu avem alți angajați, nu știm unde să îi găsim pe următorii. Dar nu numai în IT, ci și în multe alte domenii. În multe alte joburi în care e nevoie de specializare ne rugăm de angajați să vină spre noi și atunci există această migrație a gândirii, ne ducem spre centrarea spre om, nu pe organizație.

Îi oferim tot ce putem ca să rămână la noi și atunci iată, trebuie să avem o altă filosofie în angajare, în resurse umane, în management. Ca să fie angajatul fericit și implicat, să aibă o stare de bine și să fie eficient, trebuie să-i explicăm de ce trebuie să facă o sarcină care în mod normal nu intră în sarcinile lui zilnice, cum e obișnuit. Asta nu înseamnă că ne justificăm în fața subordonatului, ci înseamnă că motivăm ca să înțeleagă și el de ce trebuie să facă sarcina aceea suplimentară. Așa nu se va duce pe ideea că iată, sunt la stăpânul de sclavi, de care vorbeam la începutul emisiunii, ci va ști că este nevoie, pe o perioadă poate temporară, de el pe responsabilitatea respectivă, ca în jobul respectiv obiectivul respectiv să fie atins", a spus profesorul univ. dr. Georgeta Pânișoară.

