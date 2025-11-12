€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Ce credea Horia Moculescu despre moarte. Mărturisiri emoționante
Data publicării: 12:23 12 Noi 2025

Ce credea Horia Moculescu despre moarte. Mărturisiri emoționante
Autor: Dana Mihai

Horia Moculescu Horia Moculescu interviu-Dan Negru
 

Horia Moculescu, unul dintre cei mai apreciați compozitori români și fost coleg al lui Dan Negru la TVR, s-a stins din viață

Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, Dan Negru a rememorat discuțiile lor despre moarte și credință.

Într-un interviu acordat anterior, Horia Moculescu mărturisea că nu se teme de moarte, ci doar de durere, și că a trăit cu convingerea că va ajunge „în fața lui Dumnezeu fără să fi făcut vreodată un rău voluntar”.

"Horia Moculescu a fost unul dintre primii mei șefi la TVR. A murit azi… Am vorbit de multe ori cu el, în viața asta, despre moarte. De la Horia și de la Vadim Tudor am învățat multe despre „dincolo”. Vom muri și vom vedea ! Cândva l-am întrebat pe Mocu dacă îi e frică de moarte.", a scris Dan Negru, pe pagina sa de Facebook

Ce părere avea Horia Moculescu despre moarte

"Nu mi-e frică de moarte deloc. Mi-e frică de un singur lucru, de durere! Mie frică de durere și de suferință. Am o boală pulmonară ireversibilă, asta este, mi-am asumat-o! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și la această inaintată vârstă. Moartea în cazul lipsei de oxigen este ori AVC, infarct ori sufocare. Eu prefer infarctul, pentru că nu suferă nimeni după tine și nu mori sufocat.

Unul din principiile mele care m-au călăuzit de-a lungul celor 60 de ani de viață conștientă, a fost certitudinea că o să ajung în fața lui Dumnezeu fără să comit vreodată un rău voluntar", a explicat compozitorul în interviul cu Dan Negru.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horia moculescu
horia moculescu a murit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
La Opera Comică pentru Copii ninge din noiembrie, la Târgul „Poveste de Crăciun”!
Publicat acum 41 minute
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură
Publicat acum 48 minute
Nicuşor Dan, anunț despre cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de pensionare
Publicat acum 54 minute
Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close