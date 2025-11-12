Ce credea Horia Moculescu despre moarte. Mărturisiri emoționante

Într-un mesaj emoționant postat pe Facebook, Dan Negru a rememorat discuțiile lor despre moarte și credință.

Într-un interviu acordat anterior, Horia Moculescu mărturisea că nu se teme de moarte, ci doar de durere, și că a trăit cu convingerea că va ajunge „în fața lui Dumnezeu fără să fi făcut vreodată un rău voluntar”.

"Horia Moculescu a fost unul dintre primii mei șefi la TVR. A murit azi… Am vorbit de multe ori cu el, în viața asta, despre moarte. De la Horia și de la Vadim Tudor am învățat multe despre „dincolo”. Vom muri și vom vedea ! Cândva l-am întrebat pe Mocu dacă îi e frică de moarte.", a scris Dan Negru, pe pagina sa de Facebook

Ce părere avea Horia Moculescu despre moarte

"Nu mi-e frică de moarte deloc. Mi-e frică de un singur lucru, de durere! Mie frică de durere și de suferință. Am o boală pulmonară ireversibilă, asta este, mi-am asumat-o! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns și la această inaintată vârstă. Moartea în cazul lipsei de oxigen este ori AVC, infarct ori sufocare. Eu prefer infarctul, pentru că nu suferă nimeni după tine și nu mori sufocat.

Unul din principiile mele care m-au călăuzit de-a lungul celor 60 de ani de viață conștientă, a fost certitudinea că o să ajung în fața lui Dumnezeu fără să comit vreodată un rău voluntar", a explicat compozitorul în interviul cu Dan Negru.