Adrian Minune, celebrul cântăreț de manele din România, a fost invitat, la un moment dat, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Pe numele său real Adrian Simionescu, artistul nu s-a sfiit să răspundă atunci a fost pus în fața unor întrebări cheie, oferind detalii inedite cu privire la viața personală, dar și cariera sa artistică.

„Am avut audiențe magistrale cu Adrian Minune, deși a fost o emisiune foarte scurtă. A fost foarte curat în răspunsul lui”, a spus Denise Rifai la DCNews.

Întrebată ce impresie i-a lăsat Adrian Minune după emisiune, Denise Rifai a oferit următorul răspuns: „Este un tip care și-a asumat această viață controversată pe care o are. Puțini sunt cei care pot să-și asume viața lor așa cum este și să fie autentici.”

„Prefer ca invitatul să fie autentic”, a mai zis Denise Rifai.

Deoarece în presă s-a vehiculat că Adrian Minune figurează în „Top 3” cei mai bogați cântăreți de manele din România, acesta a lămurit acest aspect, atunci când a fost întrebat despre averea sa: „Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut 1 milion de euro. (...) Cea mai mare sumă pe care am strâns-o la o nuntă a fost 60.000 de dolari, în 2002, în America!”

„Mai mult decât o pereche de ciorapi și un maiou, în copilărie, nu am primit. Eu am fost cel care a făcut cadouri părinților, bunicilor, pentru că așa mi-a dăruit Dumnezeu acest har, vocea”, a mai spus, atunci, Adrian Minune.

Denise Rifai, interviu la DC News și DC News TV

Denise Rifai are o emisiune de succes la Kanal D

Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” poate fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la 22:00, la Kanal D, imediat după show-ul „Tu urmezi!”.

„Eu nu le dau întrebările (invitaților - n.r.). Le readuc în față fragmente din viața lor, cu declarațiile lor. Este foarte emoționant să îți retrăiești viața. Eu încerc să o fac cu multă delicatețe, pentru că e complicat, e un carusel de emoții, de stări și am nevoie ca invitatul meu să fie acolo, în comuniune cu mine, pentru că, dacă nu s-ar crea această comuniune, nu ar fi un produs frumos, de urmărit de acasă”, a spus Denise Rifai.

„Mai sunt genul acesta de interviuri în care apar confruntări - uite ce spuneai acum 10 ani”, a notat Val Vâlcu.

„Depinde de situație, depinde de invitat, depinde de poziția lui în statul român. Cum era să o confrunt pe Maria Dragomiroiu, cu ce? Cu evenimente din viața personală? Dar nu poți un politician acuzat de mită să nu îl întrebi câtă mită a luat și de la cine sau să nu îi aduci în față elemente pe care le vrea uitate. Depinde, repet, eu sunt în funcție de tipul de invitat pe care îl am. Tot ceea ce îmi doresc este să îl cunosc pe om.

Eu cred că, dacă oamenii ar spune adevărul, chiar și cea mai urâtă parte a adevărului ar putea fi altfel înțeleasă, iertată, acceptată cel puțin, dacă ar fi autentici. Sunt foarte mulți care aleg să mintă și să creadă că putem fi foarte ușor duși de nas. Asta nu se poate, publicul nu iartă minciuna. Asta ar trebui să înțeleagă politicianul, că publicul simte și nu iartă minciuna”, a spus Denise Rifai în cadrul interviului de la DCNews.

Mai multe declarații, AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News