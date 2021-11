Ce căuta Oana Dimofte pe străzile Bucureştiului la 3 noaptea - FOTO în articol

"O altă consecință a bioritmului nocturn poate fi că, în jur de ora 2 AM, îți dai seama că lipsește pisoiul Mini. Și, până la 3 AM, o cauți prin toată casa. În camere. Pe paturi. Sub paturi. Sub pături. În dulapuri. Sub dulapuri. Între dulapuri. În mașina de spălat. În băi. În șifoniere. Sub șifoniere. Pe calorifere. Sub calorifere. Sub chiuvete. În ghiozdanul copilului. Cu mare grijă să nu trezești colocatarii.

Ieși pe casa scărilor. Cotrobăi la toate etajele. Și în sus, și în jos. Te uiți în spatele tuturor ghivecelor de pe scară.

Revii în casă. Reiei tot traseul. Scuturi pliculețe de mâncare pentru pisoi.

Pui o geacă pe tine și ieși din bloc. Dai ture. În parcare. În grădină. E un taxi în parcare. Așteaptă pe cineva. E, o fi văzut și lucruri mai ciudate prin București. Continui să cauți. Și sub mașini. Cu lanterna. Revii în casă. S-au trezit colocatarii. Te văd cum ești și se apucă de căutat. "Am căutat acolo. Și acolo".

Într-un final glorios, se gândește Dan la sertarul cu lenjerie de sub patul Ericăi. Victorie! Acolo era. Dormea. Ai trezit-o. Se bagă morocănoasă sub pat și refuză să iasă. Aduci pliculețul. Victorie bis! O pupi și o cerți simultan.

Miniiiiiii!!!! No pliculeț for you o săptămână!!” a scris Oana Dimofte pe Facebook.

Oana Dimofte, cea mai mare greşeală făcută în pandemie

„Și poate că pare, așa, că m-am suit pe vreun cal înalt și îmi trag vreo statuie pentru virtue signaling. Nu, nene, și eu am greșit. Cea mai gravă dintre greșeli a fost să o trimit pe fii-mea la școală, în ziua în care rezultatul la testul lui Dan încă nu sosise. Eram foarte, foarte sigură că o să fie negativ. Rezultatul a venit în timp ce ea era la școală. Nu a fost negativ. Din fericire pentru toată lumea, fiică-mea și colegii ei au purtat mască și nimeni nu s-a contaminat. Nici elevi, nici profesori. Dar da, de greșit am greșit. Nu sunt aici ca să fac pe Maica Tereza. E un lucru omenesc să greșești. E un lucru diabolic să perseverezi în greșeală. Lumea nu se împarte acum în impecabili și păcătoși. Lumea se împarte între cei care vor să înțeleagă din greșeli și cei care nu vor”, este mesajul scris de Oana Dimofte pe Facebook acum un an.

