Ce cafea bea Patriarhul Daniel: Gheorghe Florescu: Nu doar Patriarhul! Starețul Mănăstirii Putna, dar și alți mitropoliți și episcopi

El a spus ce cafea bea Patriarhul Daniel.

Ionuț Vulpescu: E adevărat că Patriarhul Daniel are o cafea preferată care se cheamă Divin?

Gheorghe Florescu: Patriarhul bea cafea Divin. Nu numai Patriarhul. Starețul Mănăstirii Putna! Acolo, la Putna, a avut loc o întâlnire, o procesiune religioasă – au venit o grămadă de patriarhi, mitropoliți, episcopi, și aceștia au băut cafea. Prin intermediul unui Vicar Patriarhal, m-au contactat și au băut cafea Divin. Protocolul Mănăstirii Putna prevede cafea Divin și Patriarhul bea cafea Divin.

Gheorghe Florescu, mărturie exclusivă despre superstițiile din spatele cafelei: „Știu să ghicesc în cafea”

I.V.: V-a ghicit vreodată cineva în cafea?

G.F.: Nu, nu!

I.V.: Credeți în asta?

G.F.: Da, pentru că știu să ghicesc în cafea, dar numai într-o cafea foarte bună!

I.V.: Serios? Sunt niște limite, până unde merge ghicitul acesta în cafea?

G.F.: Depinde, te uiți și la om.

I.V.: Dacă îl păcălești sau nu...

G.F.: Nu, nu, eu nu păcălesc pe nimeni!

