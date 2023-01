În cafenelele de fițe din Arabia Saudită se vinde „Romanian Latte”. Ceea ce conține băutura „ neaoșă” n-are, însă, nici cea mai mică legătură cu țara noastră

Acesta a găsit o băutură intitulată „Romanian Latte” în meniul unei cafenele din Arabia Sudită. Cu toate acestea, ingredientul „special” din cafea nici măcar nu se cultivă în țara noastră.

„Am oprit azi la un coffee shop de fițe din Arabia Saudită.

Am cerut un espresso. In timp ce se căznea băiatul ala să stoarcă boabele, mi-au căzut ochii pe meniu. Unde am paralizat.

ROMANIAN LATTE

Brother, stai așa, cancel espresso, vreau Romanian Latte. Are gust de sarmale, e cu mămăligă cu lapte, se mănâncă cu cozonac?

— A, da, e una dintre specialitățile noastre, e cu nucă de cocos”, a scris jurnalistul pe Facebook.

