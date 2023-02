Cât costă cafeaua Divin pe care o bea Patriarhul Daniel

„Patriarhul bea cafea Divin. Nu numai Patriarhul. Starețul Mănăstirii Putna! Acolo, la Putna, a avut loc o întâlnire, o procesiune religioasă – au venit o grămadă de patriarhi, mitropoliți, episcopi, și aceștia au băut cafea. Prin intermediul unui Vicar Patriarhal, m-au contactat și au băut cafea Divin. Protocolul Mănăstirii Putna prevede cafea Divin și Patriarhul bea cafea Divin”, a spus Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din București.

100 grame de cafea Divin costă 45,99 lei.

„Un melanj rafinat, creat din trei cafele rare, crescute la altitudine, în trei dintre zonele cele mai propice creșterii cafelei de pe glob. Este o cafea intens aromată, cu gust plin și armonios, cu o notă vag exotică și tărie moderată”, se arată în descrierea cafelei Divin. Este 100% arabica.

„Cafeaua este de două feluri: cafeaua lui Dumnezeu, care este cafeaua arabica, și cafeaua Diavolului, cafeaua robusta. Cafeaua robusta e de cinci ori mai cofeinizată decât cafeaua arabica. Și nu are niciun fel de aromă, decât tărie. Foarte mare tărie, niciun pic de aromă. De cinci ori tărie! Dintr-o 100 kg de cafea produsă, 70% este cafea arabica, 30% este cafeaua robusta. Deci mai jos, din punctul de vedere al producției. Cafeaua arabica, aici e bomba, doar 10% e selecționată. Vă dați seama? Din 70% doar 10% e selecționată. Cafeaua care inundă piața e neselecționată, nu e aleasă! Nu au, se face manual. Din această cafea, de 10%, doar 3% e de mare calitate. Are o denumire englezească, dar nu are niciun rost. Ceea ce bem noi acum e Cafeaua lui Napoleon Bonaparte, Cafeaua Sfânta Elena, făcută pe Insula Sf. Elena, pe coasta Africii, lângă Mozambic, și este cafeaua pe care a plantat-o Napoleon când a ajuns în insulă. Ultima dorință a lui Napoleon a fost să bea o cafea plantată de el. Și asta e cafeaua plantată de el”, a mai zis Gheorghe Florescu.

