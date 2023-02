Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din București, a deconspirat „șmecheria” unui cunoscut magazin de cafea care ia ochii tuturor

Gheorghe Florescu a fost invitatul lui Ionuț Vulpescu la podcastul Avangarda.

Redăm dialogul dintre Gheorghe Florescu și Ionuț Vulpescu:

I.V.: E vreo cafenea din Europa, celebră, care vă place și spuneți că au cafeaua cea mai bună?

G.F.: Vă spun imediat, mi-ați ridicat mingea la fileu. Am vizitat Londra, am intrat în magazin, și am dat de o doamnă, Beatrice, o afro-britanică, născută la Londra. Era de 28 de ani șefa raionului de cafea. Avea 3 copii. Fiica mea, fiind vorbitoare de engleză, m-am înțeles foarte bine. Și am constatat că toate cafelele pe care le am eu, le aveau și la Harrods. Ce poate să constate oricine când merge la Londra? O șmecherie. Acea mașină mare avea în sita ei cafea prăjită dar pusă ca decor. Acea mașină era înconjurată, pusă într-o cușcă de sticlă, ca să nu iasă vreun miros sau vreun fum. Nu se prăjea acolo. Era stație, ca decor. Aia costă vreo 50000 euro, dar nu contează, e Harrods, na! Dar ca să zică lumea: „Uite, domle, prăjește cafea!” Nu prăjea cafea! Și cușca izola complet, dar dincolo de acele sticle, de magazin, era un raion de ciocolată, se topea toată. Nu am găsit în Londra nicio cafenea. Am fost la restaurantul lui Jamie Oliver. Mai mult decât atât.

Văd o cafenea înființată în 1700 și ceva. Și eu treceam pe trotuarul din dreapta, cafeneaua era pe stânga, se vedea frumos, cu o fațadă deosebită și o vitrină la fel. Oprește un Rolls-Royce, coboară un șofer îmbrăcat în vestita uniformă Rolls-Royce, care știm cu toții cum arată, și vin trei doamne, trei lady, și urcă în Royce. Și zic ia să văd ce dracu e cu cafeneaua asta. Am trecut drumul, pe la trecere de pietoni, că acolo, dacă nu treci pe la trecere, dracu te-a luat! Am intrat, am întrebat de niște cafele rare, nu există. Acum, care sunt aceste cafele rare? În primul rând, cafeaua Sf. Elena, Esmeralda Gheișa Panama și Kopi Luwak. Cu cea din urmă americanii au făcut un film, cu Jack Nicholson și Morgan Freeman, „The Bucket List”, „Lista dorințelor”... Aceste trei cafele au același preț, vreo 3500 de lire sterline. 1 kg!

Cât de scumpă poate ajunge o ceașcă de cafea la Gheorghe Florescu? „30 de lire, dar e numărul 1 mondial”

I.V.: Nu e puțin, pentru cafea.

G.F.: Nu e, o ceașcă costă 30 de lire sterline. La mine, la București. Dar e numărul 1 mondial!

I.V.: De aceea e frumos să trăim la București...

G.F.: Fiica mea are o colegă, la Roma. Au lucrat la PRO TV împreună, și a fost să o viziteze la Roma. Și am zis, dacă tot te duci la Raisa, vezi primele trei cafele din Roma. Oricine dintre românii noștri se poate duce să verifice ce spun eu. În legătură cu Londra, ați înțeles, găsiți la Harrods, atât. Restul, nu. Partea I a fost cu Londra. Partea a II-a urmează la Roma. S-a întors la București cu trei pachete de cafea. Cafea Greco, îi dau și numele, înființată la 1600 și ceva, cu cafenea. Cafea Duo, și a treia, nu mai știu cum. A luat de la fiecare cafenea câte un pic de cafea și a adus la București. Am făcut degustare de cafele rare din Roma. Nu a plăcut nimănui, dintre cei care au gustat, mă refer și la personalul nostru. Care bea din toate cafelele.

VEZI ȘI: Cum a supraviețuit Florescu, cel mai cunoscut cafegiu al Bucureștiului, cutremurului din 1977. Blocul în care era magazinul din strada Hristo Botev s-a prăbușit - https://www.dcnews.ro/cum-a-supravietuit-florescu-cel-mai-cunoscut-cafegiu-al-bucurestiului-cutremurului-din-1977-blocul-in-care-era-magazinul-din-str-hristo-botev-s-a-prabusit_906133.html

VEZI ȘI: Gheorghe Florescu: Cafeaua Isărescu, cafeaua viitorului. Pariez pe ea! - https://www.dcnews.ro/gheorghe-florescu-cafeaua-isarescu-cafeaua-viitorului-pariez-pe-ea_906126.html

VEZI ȘI: Ce cafea bea Patriarhul Daniel: Gheorghe Florescu: Nu doar Patriarhul! Starețul Mănăstirii Putna, dar și alți mitropoliți și episcopi - https://www.dcnews.ro/ce-cafea-bea-patriarhul-daniel-gheorghe-florescu-nu-doar-patriarhul-staretul-manastirii-putna-dar-si-alti-mitropoliti-si-episcopi_906116.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News