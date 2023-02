Gheorghe Florescu: Cafeaua Isărescu, cafeaua viitorului. Pariez pe ea!

Gheorghe Florescu a fost invitat la podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu unde a zis că pariază pe cafeaua Isărescu.

Constatarea lui Gheorghe Florescu referitoare la clienții IT-iști: vin mereu în perechi și nu există diferențe notabile de vârste între ei

Redăm o parte din dialogul lor:

I.V.: Se împlinesc în curând 90 de ani de la nașterea lui Nichita, la sfârșitul lui martie. Aici vorbim despre mari artiști. Spuneți că în ultima vreme sunt IT-iștii. Cum s-a făcut trecerea aceasta?

G.F.: Domnule, m-a impresionat foarte mult la IT-iști faptul că nu vin niciodată singuri, vin întotdeauna perechi. El-ea, el-ea. Indiferent de vârstă! Nu există! Și foarte interesant, niciodată un IT-ist nu are el 50 de ani, ea 20 de ani. Nu! Dacă el are 50 de ani, și ea se apropie de vârsta de 50 de ani! Dacă el are 20 de ani, și fata tot în jur de 20 de ani. Noi, oltenii, avem o vorbă: ce-i în turmă nu-i pe urmă! Am vorbit și cu doamna Ileana Isărescu. M-a vizitat în 2011 familia Isărescu. Am avut o discuție, eram mai mulți olteni, de la Drăgășani, și domnul Isărescu, născut în aceeași localitate, a discutat cu ei, în magazin, și eu deoparte am discutat cu doamna Ileana Isărescu. I-am arătat niște poze, zic: „Doamnă, noi, oltenii, avem o vorbă, ce-i în turmă, nu-i pe urmă!” „Da, domnule Florescu, eu cu Mugurel suntem de la grădiniță împreună!” Deci ei se cunoșteau de la grădiniță!

I.V.: Care ar fi cafeaua viitorului? Pe ce cafea ați paria în viitor?

G.F.: Cafeaua Isărescu.

I.V.: Asta e cafeaua pe care ați paria?

G.F.: Da, pe asta aș paria!

