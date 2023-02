Cum a supraviețuit Florescu, cel mai cunoscut cafegiu al Bucureștiului, cutremurului din 1977. Blocul în care era magazinul din strada Hristo Botev s-a prăbușit

Cum a supraviețuit Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu al Bucureștiului, cutremurului din 1977? Blocul în care era magazinul din strada Hristo Botev s-a prăbușit. Aflăm mai multe din podcastul Avangarda.

Iată dialogul dintre Gheorghe Florescu și Ionuț Vulpescu despre cum a supraviețuit cel mai cunoscut cafegiu al Bucureștiului, cutremurului din 1977:

I.V.: Afacerea, ca să zic așa, ați preluat-o în 1971.

G.F.: La 1 martie! Sunt prezent din 1 martie 1971 în Piața Rosetti. Peste câteva zile fac 52 de ani de când lucrez ca șef.

I.V.: Dar era pe Hristo Botev, nr. 10

G.F.: S-a prăbușit la cutremurul din 4 martie, din 1977. Cutremurul s-a declanșat la 9.22, eu am închis la 9.10 magazinul. Aveam program până la 9.30. Destinul, hazardul, cum a zis Charles Aznavour, „în viață nu sunt porți mari sau porți mici, sunt porțile hazardului”, dar hazardul a hotărât să închid la 9.10. Una dintre fete era însărcinată. „Se supără al doilea șef”, nevastă-mea și le era frică de ea. „Hai să plecăm!” Ce să facem să nu ne certe mâine? Mâine, adică pe 5 martie. „Hai să plecăm!” 9.10 am închis și am dat drumul la fete. La 9.10 am închis magazinul. La 9.15 m-am urcat într-un taxi. De regulă nu făceam treaba asta. Erau mulți oameni pe drum, mergeam cu taxiul! Mai luau un ban, mai furau. Dar am zis că mă enervasem, avusesem o ședință cu comitetul din bloc, care voia să mă desființeze, în fine, dau detaliile în carte. Și am zis dacă tot e bal, bal să fie. M-am urcat în taxi și am plecat. Și m-a apucat cutremurul la intersecția străzii, pe vremea aceea, Traian, cu Republicii, acum Bd. Carol. Eram la stop și în momentul acela s-a declanșat cutremurul. Tramvaiele au sărit de pe șină, cu zgomot mare, ca și firele care alimentează cu electricitate troleele, cu zgomot mare! Așa am plecat.

I.V.: Dar pe Radu Cristian când ați mutat magazinul?

G.F.: Pe Radu Cristian? În 2010.

I.V. Deci mai încoace.

G.F.: În 2010, da!

I.V.: Acum, acolo aveți sediul principal.

G.F.: Da, da, în Radu Cristian avem sediul central, acolo este magazinul. La demisol. Avem magazin online. Vindem în țară și în străinătate.

