Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște

Un important general polonez avertizează că Europa nu e pregătită pentru un „război al dronelor” cu Rusia.

Utilizarea avioanelor F-35 pentru a doborî drone arată că Polonia nu este încă pregătită pentru un război cu drone la scară largă, a declarat generalul-locotenent Jarosław Gromadziński într-un interviu pentru Euronews.

Polonia a fost mai aproape de un conflict deschis decât oricând de la Al Doilea Război Mondial, după ce dronele rusești i-au încălcat în repetate rânduri spațiul aerian în timpul nopții, forțând desfășurarea unor avioane de luptă avansate ale NATO, într-o acțiune despre care acest important general polonez spune că e ca și cum ai „trage cu tunul în muște”.

Atacul coordonat a scos la iveală lacune critice în sistemele de apărare antiaeriană la joasă altitudine ale NATO, obligând alianța să folosească avioane sofisticate și costisitoare împotriva unor ținte fără pilot relativ ieftine.

Premierul Donald Tusk a confirmat cel puțin 19 incursiuni de drone de tip Shahed în apropierea graniței poloneze – primul test major al apărării aeriene a Poloniei de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, la începutul anului 2022.

Generalul Jarosław Gromadziński: A fost un test important al capacităților noastre

Incidentul a combinat atacuri fizice cu campanii sofisticate de dezinformare, care, potrivit generalului Gromadziński, au implicat răspândirea intensivă de informații false despre locațiile dronelor în apropiere de Varșovia.



„Am stat treaz toată noaptea. De la ora 2 dimineața a existat o intensitate ridicată a dezinformării, diverși troli răspândind informații că dronele ar fi ajuns deja la Ciechanów (97 km de Varșovia). Era clar o acțiune hibridă combinată: atacul cu Shahed și activitatea mediatică”, a spus fostul comandant al Eurocorps pentru sursa citată.

În opinia sa, acest lucru demonstrează caracterul provocator al acțiunii: rușii testau capacitatea de reacție și timpul de răspuns al Poloniei.



„Situația a fost calmată dimineața, ceea ce înseamnă că serviciile noastre au început să contracareze. A fost un test important al capacităților noastre”, a adăugat el.

Per ansamblu, generalul s-a declarat mulțumit de reacția poloneză, în special de decizia curajoasă de a închide spațiul aerian pentru traficul civil și de a folosi forțele NATO.



„Susțin pe deplin decizia de a permite intervenția avioanelor militare, care au eliminat amenințarea”, a subliniat Gromadziński.

„Cel mai important este că nu au fost doar avioanele noastre, ci și cele ale aliaților, dislocate în Polonia ca parte a misiunii lor. Acest lucru a arătat forța NATO”, a mai spus el.

Necesitatea unui răspuns ferm din partea întregii alianțe NATO





Totuși, generalul a precizat că nu acesta este aspectul esențial în acest moment.



„Pentru mine, nu contează faptul că am distrus acele drone – asta trebuie să facem, fără îndoială. Dar cel mai important acum este ce va face diplomația poloneză și ce vor face aliații”, a spus Gromadziński.

Fără un răspuns ferm din partea întregii alianțe NATO, a avertizat el, „partea rusă va fi încurajată și vom avea drone mai des și mai adânc pe teritoriul țării noastre”.



„Un răspuns cu o singură voce”

În timp ce ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat disponibilitatea de a apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, Casa Albă, Departamentul de Stat și Pentagonul au păstrat tăcerea asupra acestor încălcări.

Fostul ambasador al Poloniei în SUA, Marek Magierowski, a numit această tăcere „iritantă pentru urechi” într-un articol de opinie pentru publicația Wirtualna Polska.

Generalul Gromadziński se așteaptă la un răspuns coordonat: „Aliații trebuie să cadă de acord în culise și apoi să facă o declarație cu o singură voce”, a spus el.



„Aici se află puterea diplomației noastre – vom reuși oare să convingem pe toată lumea, în special SUA, să dea un răspuns radical?”, s-a întrebat acesta.

Problema nu ține doar de acțiuni militare, ci de „sporirea sancțiunilor, blocaje, poate închiderea spațiului aerian deasupra Kaliningradului sau consecințe pentru țările care cooperează cu Rusia. Aici se creează pachetul complet de măsuri”, a adăugat el.

„Tragem cu tunul în muște”

O evaluare critică privind folosirea avioanelor de ultimă generație împotriva dronelor a fost făcută și de fostul comandant al forțelor terestre americane din Europa, generalul Ben Hodges: „NATO/USEUCOM trebuie să desfășoare exerciții de apărare antiaeriană de multă vreme, amânate în întreaga zonă de operațiuni. Folosirea F-35 și F-22 împotriva dronelor arată că nu suntem încă pregătiți”, a scris el pe X.

Generalul Gromadziński a fost întru totul de acord: „Este ca și cum ai trage cu tunul în muște. Trebuie să construim un sistem de apărare antiaeriană pe mai multe straturi, care la cea mai joasă altitudine să ia în considerare atât mijloace cinetice, cât și sisteme de bruiaj”.

El a explicat că este esențială cunoașterea caracteristicilor dronelor, analizarea vitezei, traiectoriei, razei de acțiune și manevrabilității, pentru o apărare eficientă. „Dronele nu pot fi doar bruiate, eliminarea cinetică este de asemenea esențială”, a mai spus Gromadziński.

