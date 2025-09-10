Data actualizării: | Data publicării:

Polonia vrea activat Articolul 4 din Tratatul NATO, după ce a doborât dronele rusești pe teritoriul său

Polonia a doborât mai multe drone ale Federației Ruse, pe teritoriul său. La scurt timp de la anunț, premierul Donald Tusk a catalogat incidentul drept o provocare la scară largă și a anunțat că va invoca Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic.

Ce presupune Articolul 4, NATO

Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți.

Articolul 4 NATO: România l-a activat în 2022

Articolul 4 al NATO a mai fost activat de șapte ori, ultima oară în 2022, de opt state membre, între care și România, după de Federația Rusă a anunțat invazia asupra Ucrainei. Polonia a cerut activarea de două ori, în 2014 și 2022, pe fondul agresiunii ruse în Ucraina. 

