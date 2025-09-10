Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția NATO / Una dintre drone a avariat o clădire rezidenţială

UPDATE 7:

Autorităţile poloneze au anunţat miercuri că una dintre dronele ruse care au încălcat spaţiul aerian polonez în ultimele ore a căzut pe acoperişul unei clădiri rezidenţiale din Wyryki (est), provocând pagube materiale minore, informează Agerpres, citând EFE.



Potrivit presei poloneze, epava unui al doilea aparat de zbor a fost găsită în regiunea Lublin (est) şi este examinată de armată.



Preşedintele polonez Karol Nawrocki a avut o reuniune de informare cu prim-ministrul Donald Tusk şi oficiali militari şi guvernamentali.



Toate aeroporturile din ţară şi-au reluat operaţiunile curente, în urma închiderii temporare a traficului aerian şi a unei părţi a spaţiului aerian polonez.



Marţi, ministrul apărării polonez, Weladysaw Kosiniak-Kamysz, a subliniat că, având în vedere incidentele recente de încălcare a spaţiului aerian polonez cu drone din Belarus, doborârea acestor aeronave va fi autorizată de acum înainte şi a explicat că forţele armate au "sprijinul său deplin" pentru a acţiona în consecinţă.

Foto cu una dintre dronele rusești care s-a prăbușit în Polonia:

Allegedly the photo of the Russian drone that crashed in Poland. pic.twitter.com/XzkLUG9rWX September 10, 2025

UPDATE 6:

NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate de Rusia pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă NATO pentru Reuters, adăugând că indiciile iniţiale sugerează o incursiune intenţionată a şase până la 10 drone ruse, transmite Agerpres.



"A fost prima dată când aeronavele NATO s-au angajat împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat", a remarcat sursa, care a adăugat că sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale NATO din regiune au detectat dronele cu radarele lor, dar nu le-au atacat.



Avioane de vânătoare poloneze F-16, F-35 olandeze, avioane de supraveghere AWACS italiene şi aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operaţiunea din cursul nopţii, potrivit sursei.

UPDATE 5:

Rusia a lansat în mod deliberat cel puţin 8 drone kamikaze Shahed împotriva teritoriului polonez, a denunţat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare, transmite Agerpres, citând EFE.



Zelenski a adăugat că acest atac rus, care a forţat Polonia să îşi folosească apărarea aeriană pentru prima dată în acest război, nu a fost un "accident" şi reprezintă un "nou nivel de escaladare" din partea Kremlinului.



"Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului şi, dacă nu întâmpină o reacţie puternică, rămâne la noul nivel de escaladare. Astăzi este un nou nivel de escaladare: dronele ruso-iraniene Shahed operează în spaţiul aerian polonez, în spaţiul aerian al NATO", a scris Zelenski.



Rusia a folosit un total de peste 40 de rachete balistice şi de croazieră şi 415 drone în acest atac împotriva Ucrainei, care s-a extins până în Polonia, potrivit preşedintelui ucrainean.



"Nu a fost vorba doar de o Shahed", a avertizat Zelenski despre dronele care au intrat în Polonia. Preşedintele ucrainean a declarat că "cel puţin opt drone de atac au fost îndreptate spre Polonia".



Zelenski a cerut mai multe sancţiuni şi ca Ucraina să primească suficiente arme pentru a stopa escaladarea atacurilor aeriene ruse.



Preşedintele ucrainean a menţionat că ceea ce s-a întâmplat în acest atac este "un precedent extrem de periculos pentru Europa".

UPDATE 4:

Armata poloneză și-a încheiat operațiunea militară după ce a doborât drone care au intrat în spațiul aerian polonez peste noapte.



Într-un articol pe X, se menționa: „Operațiunile aviației poloneze și aliate legate de încălcările spațiului aerian polonez s-au încheiat. Căutarea și localizarea posibilelor locuri de impact ale obiectelor care au încălcat spațiul aerian polonez sunt în curs de desfășurare.



„Având în vedere siguranța cetățenilor, vă rugăm ca, în cazul observării unui obiect necunoscut sau a resturilor acestuia, să nu vă apropiați, să nu îl atingeți și să nu îl mutați. Astfel de elemente pot reprezenta o amenințare și pot conține materiale periculoase. Acestea trebuie inspectate temeinic de către serviciile competente”, se mai arată în mesaj.

UPDATE 3:

Comandamentul Operaţional al Poloniei a transmis pe platforma X că dronele intrate pe teritoriul polonez au constituit „o ameninţare reală” la adresa siguranţei populaţiei.

Potrivit mesajului oficial, aparatele au fost neutralizate imediat după pătrunderea în spaţiul aerian polonez, iar autorităţile caută acum posibilele zone de impact ale resturilor. „Forţele poloneze, alături de cele aliate, sunt pregătite să acţioneze în orice moment”, a subliniat armata.

Ulterior, Poliţia din regiunea Lublin a confirmat descoperirea unei drone avariate în localitatea Czosnowka, precizând pe X că aceasta a fost identificată miercuri dimineaţă, în jurul orei 5:40.

UPDATE 2:

Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat că va conduce în curând o altă ședință de informare la Biroul Național de Securitate, la care va participa și premierul Donald Tusk.



„Securitatea patriei noastre este prioritatea noastră principală și necesită o cooperare strânsă”, a spus președintele Poloniei.

UPDATE 1:

Într-o actualizare postată pe X, premierul polonez, Donald Tusk, spune că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situație, precum și despre măsurile luate de Polonia împotriva „obiectelor care au încălcat spațiul nostru aerian”.



„Suntem în contact constant”, a scris acesta.



Polonia este stat membru al alianței de securitate NATO - care leagă SUA și multe națiuni europene în apărarea colectivă. Operațiunea NATO în Polonia este condusă de armata americană, subliniază BBC.

Știrea inițială:

Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra spațiului său aerian în cursul nopții de marți spre miercuri, a anunțat armata poloneză, scrie BBC. Este prima dată când Varșovia a vizat ținte rusești de la începutul războiului din Ucraina.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a precizat că „spațiul aerian al țării a fost încălcat în mod repetat de drone”, adăugând că „au fost folosite arme și sunt în desfășurare operațiuni pentru localizarea țintelor doborâte”.

Avioane NATO și poloneze au fost ridicate de urgență, în timp ce Rusia lansa un atac cu drone și rachete asupra Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia.

Patru aeroporturi din Polonia au fost închise

Patru aeroporturi din Polonia, inclusiv Aeroportul Chopin din Varșovia, au fost închise din cauza „activităților militare”, potrivit site-ului Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA). Pe lângă aeroportul Chopin, celelalte trei aeroporturi închise au fost Rzeszów–Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin, arată notificările FAA.

Președintele și premierul Poloniei au fost informați despre operațiunea de neutralizare a obiectelor care au încălcat spațiul aerian al țării, a declarat pe X ministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk.

„Toate serviciile sunt în alertă”, a adăugat el.

Avioanele de luptă, ridicate de la sol

Anterior, armata poloneză a anunțat că avioane de luptă au fost ridicate de la sol în urma atacurilor de la graniță.

„Avioane poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele de apărare antiaeriană și de recunoaștere radar de la sol au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a precizat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate pe X.

Acest ultim atac are loc la doar câteva zile după ce Rusia a lansat cel mai mare asalt aerian asupra Kievului de la începutul războiului, lovind clădirea principală a guvernului din capitală, într-un atac pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit „nemilos” și menit să prelungească războiul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News