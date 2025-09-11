Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia

O presupusă incursiune a unor drone rusești în Polonia, miercuri, care a provocat o alarmă puternică pe fondul extinderii războiului Moscovei în Ucraina pe teritoriul unui stat membru NATO, a fost realizată cel puțin parțial cu drone de tip Gerbera, potrivit unui oficial al armatei poloneze.

Ce se știe despre drona Gerbera

Reuters a relatat mai multe detalii despre acest tip de dronă:

1. Este o dronă ieftină, cu rază lungă de acțiune, despre care serviciile de informații ucrainene afirmă că este fabricată din materiale precum placaj și spumă și asamblată la vasta uzină Yelabuga din Rusia.

2. Are o anvergură a aripilor de 2,5 m, o greutate maximă de 18 kg, o viteză maximă de 160 km/h, o rază maximă de 600 km și un mic motor în partea din spate, care învârte o elice de lemn, conform informațiilor furnizate de Ucraina.

3. Ucraina și analiștii occidentali spun că Rusia folosește drona Gerbera ca o metodă ieftină de a satura sistemele de apărare antiaeriană ucrainene.

4. Poate fi utilizată ca momeală, atrăgând atenția apărării antiaeriene departe de dronele Shahed, mult mai scumpe și echipate cu focoase puternice. Totuși, analiștii afirmă că, de la introducerea sa, au apărut și alte versiuni ale dronei Gerbera, echipate cu focoase ușoare sau dispozitive de recunoaștere.



„Dronele Gerbera sunt de obicei utilizate ca parte a unui mix de sisteme. Prin urmare, este posibil ca incursiunea să fi implicat și alte sisteme aeriene fără pilot, din care încă nu am găsit resturi”, a declarat Fabian Hinz, cercetător la International Institute for Strategic Studies.

Acuzațiile Ucrainei

Potrivit Ucrainei, drona Gerbera este asamblată în Rusia din kituri furnizate de producătorul chinez Skywalker Technology. Beijingul insistă că este neutru în război și neagă că ar furniza asistență militară Rusiei.

Serviciile de informații ucrainene mai afirmă că au descoperit componente electronice provenite de la producători americani și europeni în drona Gerbera, în ciuda restricțiilor privind exportul de tehnologii cu dublă utilizare către Rusia.

