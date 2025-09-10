Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN

Ministerul Apărării al României anunță că în noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.

"Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.



La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Dronele nu au pătruns spațiul aerian al României





Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.



La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.



Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO", transmite MApN.

Precizăm că Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra spațiului său aerian în cursul nopții de marți spre miercuri. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a precizat că „spațiul aerian al țării a fost încălcat în mod repetat de drone”, adăugând că „au fost folosite arme și sunt în desfășurare operațiuni pentru localizarea țintelor doborâte”. Vezi mai mult AICI.

