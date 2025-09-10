Data actualizării: | Data publicării:

Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN

Foto cu rol ilustrativ: Agerpres
Foto cu rol ilustrativ: Agerpres

Alertă aeriană și la granița României! MApN a transmis informații de ultimă oră despre atacurile Rusiei.

Ministerul Apărării al României anunță că în noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.

"Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.

La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Dronele nu au pătruns spațiul aerian al României



Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO", transmite MApN.

Precizăm că Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra spațiului său aerian în cursul nopții de marți spre miercuri. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a precizat că „spațiul aerian al țării a fost încălcat în mod repetat de drone”, adăugând că „au fost folosite arme și sunt în desfășurare operațiuni pentru localizarea țintelor doborâte”. Vezi mai mult AICI.

Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
10 sep 2025, 09:00
