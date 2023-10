Ce a pățit băiețelul care și-a strecurat mâna în buzunarul lui Adrian Minune și i-a furat banii / video

Pe rețelele de socializare s-a viralizat un clip în care un băiețel, nu mai mare de 10 ani, strecoară mâna în buzunarul lui Adrian Minune și îi fură acestuia banii chiar în momentul în care artistul cânta la un concert, conform Cancan.

Adrian Minune a văzut și el imaginile cu incidentul, fiica acestuia, Karmen Simionescu, fiind cea care i le-a arătat. Se pare că totul s-a întâmplat la o nuntă la care manelistul a susținut un recital.

Potrivit lui Karmen, artistul s-ar fi „enervat“ în primă fază, după care s-a amuzat de situație.

„Am râs rău, și eu, și el. Eu mă așteptam să fie amuzat, dar fii atent că tata chiar s-a enervat. Dacă vă uitați acum la materialul ăsta, vă rog frumos, ieșiți, dați pe pauză, căutați clipul să vă uitați la copilul ăla, când tata se întoarce cu fața la el, că el se uită pe sus. E cel mai tare lucru posibil, m-am uitat la faza aia de 500 de ori. Gen «n-am făcut nimic». Și cică tatăl copilului l-a și certat rău, îți dai seama. N-avea omul nicio vină, bineînțeles, cred că cu toții am furat ceva când eram mici.”, a spus Karmen Simionescu.

Aceasta a mai spus că gestul copilului nu trebuie condamnat, deoarece copiii tind să mai facă astfel de lucruri. Chiar ea a mărturisit că, atunci când se afla la grădiniță a furat un obiect de la o colegă de-a sa.

„Eu am furat obiecte! Le-am ținut ascunse, ca să nu-și dea seama ăla de la care am furat, ca să treacă niște timp. Am furat un lanț de la pantalonii unei fete. Era la grădi și mi se părea cool. L-am luat, ce e așa grav?! Și niciodată nu l-am purtat la grădi, ca să vezi că eram și deșteaptă”, a mărturisit Karmen Simionescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News