Ce a fost mai rău pentru PSD: 10 august sau Grindeanu. Ciuvică: PSD să se spele cu el pe cap, însă, la Ministerul Transporturilor, e problemă mare

„Ce importanță politică a avut 10 august? Îmi este greu să zic. A fost una din multiplele acțiuni din ăia trei ani de dărâmare a PSD-ului lui Dragnea, aflat la guvernare. Nu-mi dau seama cât a contat în sine 10 august. Țineți minte că au fost multe proteste, majoritatea minore, dar foarte mediatizate. Din câte îmi aduc aminte, 10 august a fost un răspuns la #rezist”, a spus Mugur Ciuvică.

„S-a aruncat cu de toate atunci, inclusiv în jandarmi. Au fost exagerat de violenți. Au încercat în câteva rânduri să spargă cordonul pentru a intra în Guvern. Nu au fost lăsați. La 23.00, mitingul era ilegal, adică neautorizat, dar asta era deja obișnuință. La 23.00, jandarmii au spus gata, haideți acasă. Nu au vrut și s-a început cu interacțiunea puternică între cele două părți”, a amintit Mugur Ciuvică. „Una e să faci un protest neautorizat, alta e să vrei să intri într-o instituție a statului”, a subliniat acesta.

„10 august a fost a doua lovitură masivă primită de PSD. Cred că, după ce PSD a câștigat alegerile cu cel mai ridicat scor al unui partid politic din UE, aproape 47 la sută în decembrie 2016, prima lovitură primită de PSD a fost dată de Sorin Grindeanu, atunci premier, care vă aduceți aminte că, în iunie, s-a legat cu lanțuri de Palatul Victoria, și, deși Guvernul său a demisionat, partidul a trebuit să introducă moțiune de cenzură să-l dea afară din Guvern și nici atunci nu a plecat. A fost noaptea minții atunci! A fost momentul de declin al PSD. A urmat a doua lovitură, 10 august, potențată și de faimoasa plăcuță suedeză. A treia lovitură a fost aruncarea lui Dragnea în pușcărie”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu înțeleg de ce un om care a dat o lovitură cumplită PSD-ului, Sorin Grindeanu, este ținut la mare onoare și mare cinste în interiorul partidului pe care l-a demolat”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„Nu știu dacă este ținut acolo cu scopul de a fi folosit din nou. Aproape sigur, dacă, la un moment dat, va fi nevoie de el, va fi folosit într-un fel sau altul. Dar poate să fie ținut acolo și ca o recompensă pentru ce a făcut în 2017 și pentru că a săpat la temelia PSD-ului lui Dragnea. Pot fi mai multe lucruri”, a precizat Mugur Ciuvică.

„Problemă națională” cu Grindeanu

„Cu Grindeanu, o problemă națională, care văd că nu își are încă rezolvarea, e partea și cu Transporturile, un domeniu extrem de complicat în România, prost gestionat, un sector absolut deficitar. Acolo, domnul Grindeanu este pericol public. Am spus tot timpul chestia asta. Și o spun mai mulți. Văd că este, în continuare, ținut la Ministerul Transporturilor, ceea ce e rău. În ultima vreme, am văzut că punctul de vedere al PSD-iștilor este de ce îl certați pe Grindeanu, că uite semnează contracte pentru autostrăzi, ceea ce este corect într-un fel, dar pericolul tocmai în asta constă. Pentru că, în România, avem două probleme mari: nu avem autostrăzi și am dat o mulțime de bani, în condițiile în care nu avem autostrăzi. Și cum am dat bani? I-am dat pe contracte semnate aiurea, care, ulterior, au însemnat bani dați de la buget fără construcție de autostrăzi. Asta s-a întâmplat în România!”, a spus Mugur Ciuvică.

„PSD să se spele cu el pe cap, nu mă interesează, dar la Guvern, însă, la Ministerul Transporturilor, este problemă mare. Este un Minister complicat”, a reiterat Mugur Ciuvică.

O nouă ediție Miercurea Neagră, cu Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică. Sezonul 2, episodul 40

Citește și...

Mugur Ciuvică: Mamaia se duce în cap acum din două motive și nu au legătură cu „prețurile mari”

Cândva denumită perla litoralului românesc, Mamaia a fost părăsită în 2022. Mugur Ciuvică vrea să compare prețurile din Mamaia cu cele din Zakynthos.

„Sunt multe legende. Săptămâna viitoare, mă duc să fac o investigație la Mamaia, să facem emisiune de acolo. Comparația cu prețurile... Eu merg în Mamaia de 15-20 de ani, din motive personale. Problema în Mamaia nu are legătură cu prețurile mari. În fiecare vară, au fost articole cu prețurile mari din Mamaia. Sunt niște cluburi de fițe cu prețuri mari. Nu alea contează. Mamaia se duce în cap acum din două motive. În primul rând, de când a plecat Mazăre, toți și-au bătut joc de locul ăla, considerând că e afacerea lui Mazăre. De atunci, primarii o lasă să se degradeze. Al doilea motiv pentru care nu sunt turiști e că nu sunt turiși pe nicăieri, nu doar în Mamaia. Nu sunt nici în Costinești, uitați-vă! Nu sunt nici în pensiunile din Maramureș”, a spus Mugur Ciuvică, miercuri, la DCNewsTV.

„Eu am fost, anul acesta, în Grecia. O să mă duc acum în Mamaia, în aceleași condiții, același tip de hotel, mănânc cam la fel, beau cam la fel. Vă zic de acum că în Mamaia mă costă cu 60-70 la sută mai puțin decât în Zakynthos. (...) Dacă în Grecia am cheltuit 100 lei, în Mamaia 60-70 lei”, a spus Mugur Ciuvică.

„An de an, s-au dus oameni în Mamaia în cluburi. De ce? Că erau și acolo niște peisaje interesante. Cred că Buhnici ar fi fost mulțumit, de exemplu, la cluburi în Mamaia. Și atunci veneau oameni care cheltuiau bani acolo. Vara aceasta nu au mai venit nu pentru că li s-au părut brusc prețurile mari, ci din cu totul și cu totul alte motive”, a subliniat acesta.

„Și-au bătut joc primarii de stațiune și au creat deșertul ăla, care te deprimă”, a mai zis Mugur Ciuvică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News