Ce a făcut Meghan Markle a stârnit furia tuturor: Eu am crezut că este o glumă

Documentarul „Harry & Meghan”, realizat de ducii de Sussex în colaborare cu Netflix, a fost lansat, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Meghan Markle a povestit cum a decurs prima întâlnire cu fratele lui Harry și soția acestuia. „Când Will și Kate au venit la noi și i-am întâlnit pentru prima dată, ei au venit la cină. Îmi amintesc că purtam blugi rupți și eram în picioarele goale”, a povestit Meghan Markle, citată de People. „Mie îmi plăcea să îmbrățișez oamenii, întotdeauna mi-a plăcut. Nu am realizat că acest lucru este cu adevărat supărător pentru mulți britanici. Bănuiesc că am început să înțeleg destul de repede că formalitățile din exterior sunt purtate și la interior”, a zis Meghan Markle. Soția Prințului Harry a precizat că se aștepta ca Prințul William și Kate Middleton să lase eticheta la ușă și să devină mai relaxați în spatele camerelor de fotografiat.

În cadrul documentarului, Meghan Markle a povestit și cum a întâlnit-o pe regina Elisabeta a II-a, însă acest lucru a stârnit furia britanicilor și admiratorilor familiei regale. Meghan Markle exagerează o reverență și compară tradițiile membrilor familiei regale cu un lanț de restaurante cu specific medieval din SUA. Când descrie întâlnirea cu regina Elisabeta a II-a, Meghan Markle se apleacă exagerat.

„Eram în mașină și el mi-a spus: „Știi să faci o reverență, nu? Eu am crezut că este o glumă”, a povestit Meghan Markle despre ziua în care a cunoscut-o pe regretata regină. „Vreau să spun, am făcut o reverență ca și cum eram…”, a zis Meghan Markle, în timp ce făcea exagerata plecăciune. Autorul regal Gyles Brandeth a spus că demonstrația acelei reverențe a fost „rușinoasă” și „batjocoritoare”, potrivit Daily Mail.

Povestea inelului purtat de Meghan Markle. I-a aparținut Prințesei Diana și are o valoare impresionantă

Meghan Markle și Prințul Harry au avut parte de momentul lor de glorie când au primit premiul Robert F Kennedy la gala Ripple of Hope, pentru munca lor cu agresiunea rasială, sănătatea mintală și alte acțiuni cu impact social.

Meghan Markle a apărut la eveniment într-o rochie albă fără umăr, cu mâneci lungi. Părul l-a avut coafat într-un coc. A accesorizat rochia cu o poșetă neagră și o pereche de pantofi stiletto în aceeași nuanță, precum și o pereche de cercei lungi de aur. Însă ceea ce a atras cu adevărat privirile a fost inelul cu smarald acvamarin ce i-a aparținut Prințesei Diana. Inelul este remarcabil, deoarece Diana l-a comandat în 1996 ca înlocuitor pentru inelul de logodnă. A făcut acest gest după divorțul ei.

Inelul are o valoare estimativă de 90.000 de euro. Prințesa Diana a purtat superbul inel pentru prima dată în 1996, în timpul unei vizite în Australia, la câteva luni de la divorțul de Prințul Charles.

Prințul Harry a purtat un costum clasic și o cravată neagră.

