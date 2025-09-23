Cazul Elodia, tras la indigo. Crima care a zguduit Franța

Cedric Jubillar este judecat pentru uciderea soției sale Delphine, care a dispărut în 2020. Cazul a devenit o obsesie publică, chiar dacă anchetatorii nu au găsit nici caavru, dar nici probe directe.

Nu există cadavru, nu există urme de sânge, nicio recunoaștere, niciun martor

Cedric Jubillar, în vârstă de 38 de ani, este acuzat că și-a ucis soția, Delphine, în urmă cu aproape cinci ani. Totul s-ar fi întâmplat într-un acces de gelozie. Cedric a negat mereu acuzațiile iar, în afara unor probe circumstanțiale, anchetatorii s-au străduit să facă un caz. De menționat este că nu există cadavru, nu există urme de sânge, nicio recunoaștere, niciun martor.

Cazul lui Cedric a devenit o adevărată senzație pe rețelele sociale. Autodeclarați ”investigatori” au făcut numeroase grupuri de discuții în care schimbă teorii și împărtășesc mărturii, totul spre iritarea poliției și a familiilor.

”Aceste grupuri sunt echivalentul tejghelei de la bar, doar că au mai mulți participanți”, a declarat psihanalistul Patrick Avrane, autorul unei cărți despre percepția crimelor, care a punctat că ”fiecare își construiește teoria care i se potrivește cel mai bine.”

Când a început misterul

Misterul a început în plin lockdown Covid, în dimineața zilei de 16 decembrie 2020, atunci când Cedric Jubillar a contactat jandarmeria, cu scopul de a anunța dispariția soției sale. Delphine. Ea avea atunci 33 de ani și era asistentă medicală de noapte la o clinică din apropierea locuinței lor din Cagnac-les-Mines, în regiunea Occitania din sud-vestul Franței. Cuplul avea doi copii.

Poliția a înțeles rapid că familia lor nu avea o relație fericită. Cedric era un consumator de cannabis și muncea sporadic. De asemenea, Delphine avea o relație cu un bărbat cunoscut pe internet. Astfel, cei doi soți discutau despre divorț.

Căutări fără răspuns

Poliția și localnicii au făcut multe căutări în zona rurală din jur. Speologi au coborât chiar și în unele dintre minele abandonate din regiunea Occitania, dar corpul lui Delphine nu a fost găsit niciodată. Treptat, s-a construit un caz contra soțului ei, care, la jumătatea lui 2021, a fost pus sub acuzare și arestat.

Acuzarea, în procesul care are loc în orașul Albi, va susține că Cedric Jubillar avea o motivație clară pentru a-și ucide soția, din cauza iminentului divorț. Ei vor face referire și la alte lucruri, precum acțiuni ciudate ale lui Cedric în noaptea dispariției; semne ale unei lupte, dispute între cei doi, inclusiv o pereche de ochelari rupți și un vecin care a auzit o femeie țipând.

De asemenea, caracterul lui Cedric Jubillar va fi analizat, martori urmând să vorbească cu privire la amenințările către soția sa înainte de dispariție și aparenta lui lipsă de preocupare în perioada care a urmat.

Doi cunoscuți, un fost coleg de celulă și o fostă iubită, vor repeta ce au spus poliției, respectiv că Cedric ar fi mărturisit crima și le-ar fi zis unde se află corpul. Dar, după noi săpături, cadavrul nu a fost găsit.

Noi semne de întrebare

Astfel, apărarea va ridica noi semne de întrebare despre veridicitatea declarațiilor celor doi. În principal, apărarea lui Cédric Jubillar se sprijină pe faptul că nu există nicio dovadă, probă, în afară de opinia publică, ce îl consideră suspectul ideal, că și-ar fi omorât soția. Cedric a protestat mereu, afirmând că este nevinovat.

Procesul este așteptat să dureze patru săptămâni, cu 65 de martori, precum și 11 experți audiați. Mai mult, dosarul are peste 16.000 de pagini.

Explicând fascinația publicului, scriitorul Thibault de Montaigu a declarat în Le Figaro că acest caz este asemănător cu ”un roman de Georges Simenon”, creatorul celebrului detectiv fictiv Maigret.

”Un bărbat cu ochii roșii, mereu amețit de la zece jointuri pe zi, să fi comis crima perfectă?”

Într-o amplă analiză, el a evidențiat că, dincolo de probele circumstanțiale contra lui Cedric Jubillar, întrebarea centrală rămâne: cum ar fi putut ”un bărbat cu ochii roșii, mereu amețit de la zece jointuri pe zi, să fi comis crima perfectă?”

Să-și omoare soția fără să lase nici cea mai mică urmă; să-i transporte trupul, să-l ascundă într-un loc de negăsit, ulterior să revină acasă și să anunțe poliția, lucruri care s-ar fi întâmplat în timp ce cei doi copii dormeau liniștiți în camerele lor. ”Și asta în condițiile în care omul i-a întâmpinat pe polițiști în pijamale cu panda și s-a apucat să joace Game of Thrones pe telefon chiar în dimineața dispariției.”

Prin urmare, maestru al disimulării, norocos inconștient sau nevinovat? Instanța va decide, scrie BBC.

Acest caz din Franța ne amintește de celebrul caz Elodia din România și pare tras la indigo.