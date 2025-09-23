€ 5.0753
Data actualizării: 10:39 23 Sep 2025 | Data publicării: 10:37 23 Sep 2025

Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime

Autor: Andrei Itu
cyberbulling-bullying-scoala-copii_16127700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara (BCCOT) fac cercetăril în cazul celor doi elevi ai Şcolii Generale nr. 30 din municipiu, care ar fi întreţinut relaţii sexuale.

La data de 16 septembrie, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi că doi minori de 13 ani (băiat şi fată) ar fi întreţinut relaţii intime în grupul sanitar al unei unităţi de învăţământ din Timişoara, arată, marţi, un comunicat de presă a Poliţiei Timiş.

Şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat, luni, că a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind siguranţa elevilor, după ce doi adolescenţi ar fi întreţinut relaţii sexuale, într-unul din grupurile sanitare, săptămâna trecută.

Incident grav


În punctul de vedere al ISJ exprimat luni se arată că, în cursul zilei de 16 septembrie, conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 30 Timişoara a informat Inspectoratul Şcolar cu privire la producerea unui "incident grav, petrecut în incinta unităţii de învăţământ, în cadrul căruia doi elevi ar fi întreţinut relaţii sexuale într-unul dintre grupurile sanitare".

"Având în vedere gravitatea situaţiei şi implicaţiile asupra siguranţei şi protecţiei elevilor, ISJ Timiş a dispus, de urgenţă, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuţii în verificarea respectării normelor legale privind: asigurarea siguranţei elevilor în timpul programului şcolar şi în incinta unităţii de învăţământ; supravegherea elevilor în spaţiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.); gestionarea incidentului produs şi respectarea obligaţiilor de sesizare a instituţiilor competente; aplicarea măsurilor disciplinare, educaţionale şi de sprijin psihologic prevăzute de legislaţia în vigoare", menţionează o informare de presă a ISJ Timiş.

În prezent, echipa de control analizează documentele aferente, intervievează persoanele implicate şi verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum şi măsurile adoptate de conducerea şcolii imediat după producerea incidentului. 

