Câți bani cheltuie brandurile din România pe influenceri? Un nou studiu dezvăluie cifre record în 2025

Influencerii devin tot mai importanți în România. Potrivit unui nou studiu, bugetele investite în campanii cu creatori de conținut au atins cote record în 2025 – iar tendința este în continuare de creștere.
- Piața de Influencer Marketing din România este estimată la peste 112 de milioane de euro anual, de aproape 6 ori mai mult decât în 2020.
- În 2024, peste 8200 de companii au derulat campanii cu influenceri, iar 80% dintre ele i-au folosit ca principal canal de comunicare online.
- Se estimează că în 2025 vor fi publicate aproximativ 500.000 de postări sponsorizate pe rețelele sociale.
Ce spun specialiștii:
„Influencer Marketing a ajuns la maturitate, iar brandurile înțeleg tot mai bine valoarea unor relații autentice și durabile cu creatorii de conținut. În următorii ani, vom vedea consolidarea Brand Safety și o creștere accelerată a formatelor interactive, precum Live Shopping, care vor transforma experiența utilizatorilor și eficiența campaniilor” – Florin Grozea.
Ce platforme Social Media sunt cele mai populare:
- Instagram rămâne rețeaua preferată, cu aproximativ 73% din bugete
- TikTok urcă rapid, ajungând la o cotă de 16%
- YouTube se menține la 5%-6%,
- În timp ce Facebook scade sub 6%
Ce tipuri de influenceri sunt căutați:
- Vedetele aduc vizibilitate și awareness, având comunități foarte mari, de sute de mii de români
- Macro-influencerii ajută în faza de convingere, mai ales când sunt campanii punctuale sau evenimente/conferințe/festivaluri
- Micro-influencerii și creatorii de nișă sunt folosiți pentru conversii
- Campaniile „Always-On” (pe termen lung, în fiecare lună) sunt în creștere, oferind un ROI mai bun decât campaniile unice
Formatul video domină:
- Reels, TikTok-uri și Stories au un impact de 5 până la 9 ori mai mare decât postările foto clasice
- Brandurile aleg să colaboreze cu influenceri care postează video creativ, autentic și frecvent
De ce e important acest Studiu al industriei Influencer Marketing:
România este una dintre cele mai dinamice piețe de Influencer Marketing din Europa Centrală și de Est, iar ROI-ul mediu este de 6x – adică 6 euro câștigați pentru fiecare euro investit.
În anumite industrii, randamentul ajunge chiar și la 10–12x.
Unde poți vedea toate statisticile:
Studiul este disponibil online și poate fi descărcat de aici:
Descarcă studiul complet
