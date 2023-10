„În perioada în care am fost secretar de stat la Ministerul Culturii, 2019-2022, am avut, printre alte atribuții, zona aceasta de patrimoniu mobil și imobil, confruntându-mă cu diferite situații legate de starea aceasta de degradare a clădirilor monument istoric, am considerat la un moment dat că este de datoria mea să pun pe masa decidenților o analiză din care să reiasă cât se poate de clar care este starea clădirilor monument istoric din România. Împreună cu colegii noștri de la Institutul Național al Patrimoniului, Direcțiile Județene de Cultură și echipele de specialitate din Ministerul Culturii, care se aflau în coordonarea mea, am realizat acest document. Este o situație de-a dreptul dramatică, din punctul meu de vedere, pentru că, fără a fi rezultatul unei munci de foarte multe luni, ci doar o muncă de una-două luni. Mă refer cu documente și fotografii, situații la care colegii din minister au avut acces într-un timp foarte scurt, ei bine, a rezultat această situație la nivel național, cu un număr de peste 850 de clădiri monument istoric aflate în stare de colaps și pre colaps. Adică, la un mic cutremur s-ar putea prăbuși. Unele sunt locuite, altele nu sunt, dar sunt în apropierea altor locuințe și ar putea pune vieți în pericol.” a subliniat senatorul Liviu Brătescu

