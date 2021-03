Cătălin Scărlătescu, DIETA care l-a ajutat să SLĂBEASCĂ 50 de KILOGRAME în timp record: Am ÎNTINERIT 30 de ani

Cătălin Scărlătescu s-a luptat ani de zile cu kilogramele, dar în urmă cu ceva timp și-a făcut curaj, și-a pus poftele în cui și s-a pus pe slăbit. Mulți dintre fanii chef-ului bucătar l-au întrebat cum a reușit să slăbească.

Ei bine, în urmă cu 3 ani, Cătălin Scărlătescu ajunsese să cântărească peste 120 de kilograme și începuse să se confrunte cu probleme de sănătate, dar dieta l-a ajutat să dea jos 50 de kg.

Scărlătescu și-a sfătuit fanii să apeleze la un specialist în nutriție și asta pentru că, o dietă ținută după ureche poate dăuna foarte grav organismului.

"Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, roșii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde", a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

La ce a renunțat pentru a slăbi. "Am întinerit 30 de ani"

Juratul show-ului Chefi la Cuțite a mărturisit și că a fost nevoit să renunțe la carne, alcool, dulciuri și tutun, pentru a reuși să slăbească și mai mult, a eliminat pâinea din alimentația sa.

"Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete.

Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport", a completat el, citează ciao.ro