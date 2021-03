Codul care ANUNȚĂ moartea Prinţului Philip. Înmormântarea este deja pregătită, chiar de el. Dickie Arbiter a dezvăluit cum va ARĂTA totul

Vezi și: Meghan și Harry ZGUDUIE Casa Regală: "Regina, un şef al MAFIEI". Experții regali, ATAC la Oprah Winfrey

În vârstă de 99 de ani, Prinţul Philip este internat în spital de mai bine de 2 săptămâni și a fost transferat zilele acestea de la un spital în care era tratat pentru o infecţie nespecificată, la un spital specializat în boli de inimă.

Surse medicale au dezvăluit că Prinţul va fi ţinut sub observaţie pentru o afecţiune cardiacă preexistentă şi că nu sunt şanse ca acesta să părăsească spitalul până la sfârşitul săptămânii.

Chiar dacă reprezentanții palatului au un ton optimist, vârsta Prințului ridică îngrijorări, mai ales că acesta urmează să împlinească 100 de ani, pe 10 iunie.

Codul care va anunţa moartea Prinţului Philip

Ei bine, în cazul în care Prințul Philip moare, echipa regală și autoritățile au deja pregătit planul denumit "Operaţiunea Forth Bridge", după denumirea unui pod între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife.

"Forth Bridge is down!" (n.r. "A căzut Forth Bridge!") va fi numele de cod sub care se va anunţa, atunci când se va întâmpla, moartea prinţului.

Mai mult, informaţia nu va fi aflată decât după ce Palatul Buckingham va face un anunţ oficial, în decurs de câteva ore de la pronunţarea decesului. Dacă acesta se întâmplă noaptea, anunţul va fi făcut nu mai devreme de ora 8 dimineața. În acel moment, Regatul britanic va intra într-o perioadă de doliu naţional, iar steagurile vor fi coborâte în bernă, scrie okmagazine.ro.

Ducele de Edinburgh și-a organizat înmormântarea. "A participat la repetiții"

Ducele de Edinburgh are tot dreptul la o înmormântare de stat, însă se spune că acesta a specificat că nu vrea tot acel tam-tam şi că preferă o ceremonie discretă la Capela St George din Windsor, în stil militar, urmată de înmormântarea la Grădinile Frogmore din jurul Castelului Windsor.

Se zvonește că Prințul Philip s-a implicat în organizarea ceremoniei sale de înmormântare, dorind ca la eveniment să fie prezentă doar familia, apropiaţii şi şefii de state din Commonwealth.

Fostul secretar al palatului, Dickie Arbiter, susţine că membrii foarte în vârstă ai familiei regale obişnuiesc să participe chiar şi la repetiţiile pentru propria lor înmormântare, cea a Reginei Elisabeta având loc cel puţin o dată pe an.

Ultima înmormântare de stat a unui membru al Familiei Regale Britanice a avut loc în 9 aprilie 2002, pentru Regina-Mamă Elisabeta, mama actualei Reginei Elisabeta.