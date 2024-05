Alimentul care poate îmbunătăți memoria dacă este consumat frecvent

Fisticul este cu siguranță una dintre cele mai populare nuci și există motive întemeiate pentru acest lucru. În plus față de proprietățile sale gastronomice, avem tot mai multe dovezi că ar putea fi un aliment cu efecte foarte pozitive asupra sănătății cardiovasculare, metabolismului sau chiar a creierului.

Grăsimi sănătoase, fibre...

Nucile reprezintă un plus de sănătate în dieta noastră, deoarece conțin o cantitate bună de grăsimi sănătoase (cum ar fi acizii grași omega-3), fibre solubile și insolubile și proteine vegetale.

Acest conținut nutrițional explică multe din efectele benefice ale nucilor; de exemplu, concentrația lor ridicată de fibră poate favoriza creșterea anumitor specii bacteriene în flora intestinală (cum ar fi speciile de bifidobacterii sau lactobacili) cu efecte antiinflamatorii (conform unui studiu publicat în revista academică Plants).

De asemenea, fisticul este bogat într-o serie de compuși antioxidanți flavonoizi, cum ar fi flavonele și antocianinele. Cercetările au arătat că un consum regulat de flavonoizi este asociat cu un risc mai mic de deteriorare cognitivă, conform unei revizuiri a literaturii publicate în revista științifică Neurology.

Posibile îmbunătățiri ale memoriei

În plus, fisticul ar putea conține și alte substanțe benefice pentru sistemul nostru nervos. În mod specific, această nucă este o sursă importantă de luteină și zeaxantină.

Luteina și zeaxantina sunt carotenoizi, două tipuri de pigmenți prezenți în fructe, legume roșii și portocalii, cum ar fi morcovii sau ardeii. Acești doi carotenoizi specifici reprezintă 77% din totalul conținutului de carotenoizi din creier.

Nu degeaba, un studiu publicat în prestigioasa revistă Frontiers in Nutrition a concluzionat că dietele bogate în carotenoizi sunt asociate cu o memorie și performanță cognitivă mai bune, precum și cu un risc mai mic de depresie.

Beneficii cardiovasculare

Nu putem ignora faptul că fisticul este extrem de benefic atât pentru reglarea tensiunii arteriale, cât și pentru nivelurile de colesterol și zahăr din sânge, ceea ce duce la un risc mai mic de probleme cerebrale legate de sănătatea cardiovasculară și metabolică, precum accidentul vascular cerebral sau demența vasculară.

De exemplu, o revizuire a literaturii publicată în jurnalul specializat Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews în 2020 a constatat că un consum regulat de fistic a redus semnificativ nivelurile de glucoză din sânge la persoanele cu diabet zaharat, precum și rezistența la insulină.

De asemenea, o altă lucrare similară publicată în același an în The American Journal of Clinical Nutrition a constatat că dietele îmbogățite cu fistic sunt mai eficiente decât cele îmbogățite cu alte nuci în reducerea nivelurilor de colesterol total, colesterol LDL ('colesterol rău') și trigliceride.

Precauții și moderație

Cu toate acestea, deși fisticul este sănătos pentru cea mai mare parte a populației, este bine să luăm în considerare câteva aspecte atunci când îl includem în mod regulat în dieta noastră.

Pe de o parte, așa cum este cazul cu orice alt aliment, este întotdeauna mai important să avem o dietă sănătoasă și echilibrată decât să consumăm în mod regulat un anumit aliment. Pe de altă parte, fisticul, în special când este consumat sărat sau prăjit, poate conține cantități mari de sodiu, astfel încât persoanele cu contraindicații privind consumul de sare (în special hipertensiune arterială sau probleme renale) ar trebui să-și modereze consumul sau să caute preparate cu o concentrație mai mică de sodiu.

În final, persoanele alergice pot suferi reacții severe în urma consumului de fistic și, prin urmare, ar trebui să îl evite, potrivit 20minutos.es.

