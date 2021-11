Incendiu Spital Piatra Neamț. Dr. Denciu a sărit în foc pentru a salva pacienții. OMS l-a premiat, Belgia l-a numit eroul anului. UPDATE: PÎCCJ infirmă calitatea de suspect

UPDATE: Sursa inițial citată a publicat o erată în care scrie că reprezentanţii Parchetului General au precizat că medicul Cătălin Denciu nu are calitatea de suspect în dosar.

UPDATE: Mihai Gâdea a transmis, la Antena 3, că a fost dezmințită învinuirea medicului-erou, Cătălin Denciu, anunțată de Adevărul.ro. Acesta nu este, în realitate, anchetat de procurori.

Incendiul care a avut loc în Spitalul din Piatra Neamț s-a soldat cu zece morți. Procurorii de la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis punerea sub acuzare a celor vinovați. Surprinzător, s-a vehiculat că printre cei puși sub acuzare s-ar fi numărat și medicul erou, care a fost grav rănit pentru a scoate pacienții din foc. În cele din urmă, informația a fost infirmată de anchetatori.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat suspecţii în cazul celei mai mari tragedii care a avut loc la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ. Sunt puși sub acuzare şase foşti manageri, doi medici şi două asistente. Între cei cercetaţi, inițial, s-a vehiculat şi numele medicul declarat erou, Cătălin Denciu, de gardă în seara incendiului în care şi-au pierdut viaţa zece persoane, a arătat Adevărul, care a rectificat informația.

Medicul Cătălin Denciu a încercat să salveze pacienții, suferind arsuri grave și fiind tratat, luni de zile, într-un spital militar din Bruxelles. S-a spus că ar fi acuzat de declaraţii contradictorii, ceea ce s-a dovedit a nu fi real.

”Se continuă urmărirea penală (...) şi faţă de o altă persoană fizică, medic la secţia ATI (...) constând în aceea că, în exercitarea atribuţiilor, ar fi întocmit şi subscris o adresă din data de 18.06.2021, care conţine menţiuni false privind îngrijirile acordate pacienţilor în timpul manifestării incendiului. Această adresă au folosit-o prin transmiterea la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Neamţ, unde a fost avută în vedere la efectuarea lucrărilor medico-legale privind decesul a două persoane, în scopul de a îngreuna urmărirea penală”, se arată în comunicatul Parchetului General, conform Adevărul.

Incendiul, izbucnit de la o candelă pusă la capul unui pacient aflat pe moarte





În acest dosar, mai sunt urmărite penal două asistente medicale, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă în formă calificată şi neluarea măsurilor legale de securitate în muncă. Ele îngrijeau bolnavii COVID cărora li se administra oxigen şi ”ar fi folosit şi lăsat fără supraveghere o sursă de foc deschis - o lumânare tip candelă, în contextul agoniei unui pacient. Aceasta ar fi constituit sursa de iniţiere a focului cu consecinţa incendierii salonului 240 ATI”, conform sursei citate.

Și Spitalul Judeţean Neamţ este urmărit în acest dosar, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă. Cei șase foști manageri, din perioada perioada 31 martie 2020 - 17 noiembrie 2020, sunt acuzați că au organizat impropriu activitatea specifică la nivelul unităţii ”cu consecinţa incendierii salonului 240 ATI, care a avut ca urmare moartea a nouă pacienţi, vătămarea corporală a unei asistente şi a unui medic, degradarea salonului, distrugerea instalaţiilor de fluide medicale şi a altor echipamente medicale”, conform PÎCCJ.

Primele reacții după știrea cu privire la acuzații: ”O nebunie”/ ”Rămâi șocat”

”E o nebunie, o nouă batjocură la adresa oamenilor din această țară” a reacționat analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”N-ai ce să zici, rămâi șocat când un medic care a salvat oameni e pus sub urmărire de procurorii care n-au reușit nici până acum să stabilească ce s-a întâmplat” a completat jurnalista Cătălina Porumbel. ”E și despre ce semnal dai, ce vor face medicii dacă vor fi puși în fața situației de a salva pacienții, cu riscul de a intra la pușcărie?” este problema ridicată de Daniel Zamfir.

Medicul-erou, PREMIAT de OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a vorbit, în discursul său din deschiderea adunării generale a acestei organizaţii, din luna mai 2021, despre puterea de sacrificiu de care a dat dovadă medicul-erou de la Piatra Neamţ, Cătălin Denciu, şi a anunţat că acesta este premiat de organizaţia internaţională pentru curajul său.

”Medicul Cătălin Denciu este un specialist în terapie intensivă din România. El se afla în tură în noiembrie anul trecut, îngrijind pacienţi cu COVID-19, când un incendiu a izbucnit în spital. Zece pacienţi au murit în incendiu. Încercând să salveze pacienţii, doctorul Denciu a suferit arsuri de gradul trei pe 40% din corp”, a declarat directorul OMS.

”Azi îi vom oferi un premiu pentru a onora serviciul său, sacrificiul făcut şi exemplul (pe care l-a oferit)”, a mai declarat directorul OMS, despre medicul-erou român, la acel moment. Vezi aici

Dr. Cătălin Denciu, numit eroul anului de Belgia

La cinci luni de la incendiul din secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ, medicul Cătălin Denciu a fost declarat eroul anului 2020 în Belgia, ţară în care și-a tratat arsurile grave suferite în seara de 14 noiembrie.

Cătălin Denciu s-a întors de mai multe ori în secţia ATI în seara incendiului pentru a-şi salva pacienţii, iar din această cauză a suferit mai multe arsuri de gradul 2 şi 3 pe 40 la sută din suprafaţa corpului.

”Sunt foarte bucuros că țara mea natală, Belgia, a recunoscut meritele unui medic român din Piatra Neamț, Cătălin Denciu, declarându-l Eroul Anului 2020. Am stat de vorbă personal cu dl. colonel care răspunde de spitalul acela din Belgia”, a anunțat, la acel moment, directorul regional al Biroului pentru Europa al OMS, Hans Kluge.

”După tragedie am reușit să vorbesc un pic cu el, printre investigațiile care i se făceau. Și ultima dată am vorbit cu el înainte de a se sui în ambulanță. Și era încrezător că va fi bine. Nu am discutat despre ce s-a întâmplat. El spunea: eu sunt bine, ceilalți ardeau. Era siderat de ceea ce se întâmplase și ce văzuse acolo. Nu pot să spun că era calm, era într-o stare de agitație, de oroare de ceea ce văzuse", a declarat Alina Denciu, soția medicului, la scurt timp după incendiu.

”Nu avem nevoie de un erou, avem nevoie de un soţ, un tată”

”Exact asta i-am spus înainte de a pleca, nu avem nevoie de un erou, avem nevoie de un soţ, un tată. Ştiu că şi-a făcut meseria şi sper să şi-o facă în continuare cu dedicaţie, prea multă dedicare uneori pentru ce oferă sistemul medical din ţara noastră", a povestit Alina Claudia Denciu, soţia medicului-erou Cătălin Denciu.

Cetățean de onoare al oraşului Piatra Neamţ

El a fost numit și cetăţean de onoare al oraşului Piatra Neamţ, la scurt timp după incendiu.

”Pe termen foarte scurt, vă anunț că am convocat de îndată o ședință extraordinară a Consiliului Local, în care voi propune, pe lângă sprijin financiar pentru familiile victimelor și pacienții și cadrele medicale care au nevoie, acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Piatra Neamț domnului doctor Cătălin Denciu, eroul nostru și al întregii țări. Este un gest mic pe care îl putem face în fața eroismului său care ne-a lăsat pe toți fără cuvinte. Căci de mulțumit nu îi vom putea mulțumi vreodată îndeajuns”, anunța primarul orașului Piatra Neamț, Andrei Carabelea.

Vezi aici imaginile crunte cu medicul erou, în timp ce era în Belgia, la tratament.