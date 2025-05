Câtă scorțișoară ar trebui să consumi zilnic pentru a reduce trigliceridele în mod natural

Scorțișoara, bogată în fenoli, vitamina C și minerale, are proprietăți antimicrobiene și antioxidante, fiind utilă în reducerea trigliceridelor și a colesterolului total, potrivit unui studiu din Journal of Clinical Lipidology. Pentru a reduce trigliceridele în mod natural, scorțișoara poate fi consumată zilnic, în doze moderate, de aproximativ 3 grame (o linguriță mică). Este recomandat să alegi scorțișoara sub formă de baton, care conține mai puțină cumarină, și să eviți excesul, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

De ce să consumi scorțișoară

Scorțișoara este un condiment aromat cu numeroase beneficii pentru sănătate, susținute de studii științifice.

Reglează glicemia



Scorțișoara ajută la stabilizarea nivelului zahărului din sânge prin creșterea sensibilității celulelor la insulină, hormonul care permite glucozei să intre în celule pentru energie. Acest lucru poate reduce riscul de fluctuații bruște ale glicemiei, utile mai ales pentru persoanele cu prediabet sau diabet de tip 2. Unele studii au arătat că scorțișoara poate scădea glicemia cu până la 10-20% dacă este consumată regulat.

Proprietăți antiinflamatoare și antioxidante



Compușii din scorțișoară, în special polifenolii, luptă împotriva radicalilor liberi - molecule care pot deteriora celulele și contribui la îmbătrânire și boli cronice. Inflamația cronică este legată de afecțiuni precum artrita, diabetul sau bolile de inimă, iar consumul de scorțișoară poate reduce această inflamație la nivel celular.

Sănătatea inimii



Studiile sugerează că scorțișoara poate ajuta la scăderea colesterolului LDL („colesterolul rău”) și a trigliceridelor, două lipide care, în exces, favorizează formarea plăcii aterosclerotice și blocarea arterelor. Totodată, poate crește colesterolul HDL („colesterolul bun”), care protejează inima. Aceste efecte contribuie la prevenirea bolilor cardiovasculare.

Sprijină digestia



Scorțișoara stimulează secreția sucurilor digestive, facilitând descompunerea alimentelor în stomac și intestin. Ajută astfel la ameliorarea senzației de balonare, flatulență sau disconfort abdominal. În plus, proprietățile antimicrobiene pot inhiba unele bacterii dăunătoare care cauzează dezechilibre digestive.

Efect antimicrobian



Uleiul esențial din scorțișoară conține compuși care pot distruge anumite bacterii și fungi. De aceea, scorțișoara este folosită tradițional pentru a preveni alterarea alimentelor sau în produse de igienă bucală (de exemplu, în pasta de dinți). Ajută la prevenirea infecțiilor ușoare și la menținerea sănătății orale.

Controlul greutății



Consumul de scorțișoară poate reduce pofta de dulce și poate modera nivelul zahărului din sânge, ceea ce duce la un control mai bun al apetitului. În plus, scorțișoara pare să stimuleze ușor metabolismul, crescând rata arderii caloriilor, ceea ce poate sprijini procesul de slăbire când este asociată cu o alimentație echilibrată și exerciții fizice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News