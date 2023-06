Audit din 2019-Palatul Parlamentului, cea mai mare ineficiență. Dacă ar fi bani, pierderile ar putea fi mult diminuate

„Cât de mulți oameni nu-și permit să-și pună unități de climatizare... foarte mulți”, a remarcat președintele Asociației Auditorilor Energetici din România, Emilia-Cerna Mladin.

„Să ne gândim la cea mai mare casă din România, Casa Poporului. E ineficient energetic, are camere uriașe, greu de încălzit, greu de răcorit. A fost auditată?”, a adăugat Val Vâlcu.

„Da, eu am făcut auditul energetic al Palatului Parlamentului în 2018-2019. Este o casă monumentală, nu o poți judeca pe o casă obișnuită pentru că, de fapt, nu este o casă, este un palat. A fost gândit la o somptuozitate corespunzătoare unui palat. Ce vreau să vă spun este că am expertizat această clădire timp de 8 luni și ce am constat este că pierderile prin elementele opace sunt mici. Să știți că au pereți de 1,2 metri grosime.

Este absolut imposibil să te gândești că ai putea măcar să propui o termoizolație la interior sau la exterior. Nu o poți îmbrăca în polistiren. Pierderile sunt la tâmplărie, pentru că tâmplăria de foarte mari dimensiuni și foarte grea a dus la deformarea cadrului de aluminiu. Această tâmplărie nu mai este etanșă”, a conchis Emilia-Cerna Mladin.

Diferența între BCA și cărămidă. Ce uită românii să termoizoleze

Întrebată dacă e cărămida mai bună decât BCA-ul, președinta AAER a răspuns că ”Depinde, are niște proprietăți suplimentare, dar și BCA-ul, pentru condițiile de climă nu foarte severe, cum sunt cele de câmpie, poate fi un material de construcție foarte bun. Cărămida, ca material ceramic, stochează căldura, înmagazinează ca la sobă. Cărămida e mai scumpă dar are această proprietate că stochează căldura”... Citește întregul material AICI.

