Cât costă un buncăr în România. Ai, conform producătorului, șase luni liniștite de supraviețuire

310.000 lei fără TVA, adică 62.634 euro. O firmă din România spune că face, la comandă, buncăre.

„Buncarele noastre sunt unități de supraviețuire subterane și pot fi complet utilate. Acestea ofera siguranta in caz de calamitati, evenimente cu violente, safe room, explozie nucleara.



Va puteți proiecta adăpostul subteran pentru a deveni birou, camera de gimnastică, sau camera de relaxare unde puteți petrece timp citind sau la o ceașcă de ceai.



Buncarele subterane nu se limitează doar la utilizare rezidentiala dar si la unități comerciale care își doresc sa ofere un mediu sigur angajaților cu protectie maximă.

SPECIFICATII:

Dimensiuni disponibile module buncar:



3000x2700x2800 mm



4700x2700x2800 mm

DESCRIERE:

Buncarele sunt proiectate și fabricate in Romania, in fabrica noastra din Bucuresti unde deținem echipamente moderne de producție și control al calității realizate cu personal calificat.

Un buncar subteran este o investiție în siguranța Dvs, acesta va asigura un mediu propice pentru supraviețuire pana la 6 luni în funcție de resursele disponibile si dimensiunea buncarului. Buncarele noastre sunt construcții modulare astfel puteți opta pentru diferite configurații. Fiecare modul este proiectat sa se cupleze cu alte modele cu dimensiuni diferite, astfel vom forma un buncar cu mai multe încăperi.

Caracteristicile buncarului atomic

Invelit in oțel pentru o protectie maxima

Construcție cu pereți și uși etanșe cu garnitura

Pereți exteriori ranforsati confera rezistenta sporita în cazul exploziilor

Usa blindată cu sistem de blocare pe interior

Buncarul subteran poate fi folosit ca si camera de valori.

Camera de relaxare si sport.

Cum sunt construite buncarele noastre?

Construcția începe asamblarea podelei realizata din tabla aliată și profile laminate pentru ramforsare

Realizarea pereților este similară cu cea a podelei

Asamblarea elementelor se face prin sudura cu cordon continuu pentru a asigura etanseitatea buncarului.la final sunt instalate conductele compartimentele incastrate si ușa de acces blindată.

In funcție de opțiunile Dvs, buncarul poate fi complet echipat cu mobilier, sistem de menținere a vieții

Ventilatie, Unități pentru tratare aer, controlul temperaturii, surse de energie electrică grup electrogen sau panouri solare, camera de decontaminare etc acestea sunt instalate la final si se verifica buna funcționare a sistemelor

Vreau sa îmi iau un buncar subteran dar nu știu unde să-l pun?

Dacă ai o construcție pe teren singura opțiune este să fie îngropat in curte cat mai apropiat de casa iar intrarea este asigurata prin tunel de acces cu scara.

Și cam cat spatiu îmi trebuie?

Pentru o instalare în siguranța recomandăm ca sapatura sa fie mai mare pe fiecare latura cu 1,2 m.

Pentru instalarea buncarului se fac măsurători înainte de fabricație pentru a fi siguri ca avem spațiul necesar instalării buncarului.

Pentru instalare se excaveaza zona de instalare si se compacteaza solul apoi se toarna o platforma din beton armat cu o grosime de minim 20 cm , peste aceasta platforma se instalează buncărul , după care este astupat .

In cazul construcțiilor noi va recomandam sa instalati buncarul chiar sub construcție in funcție de dorința Dvs. bineînțeles buncarul poate fi instalat într-o locație secretă în regiuni izolate.

Fabrică la comanda si adaposturi civile blindate module mobile unități pentru 10 persoane dotate cu supapa de presiune si trusa de prim ajutor.

Buncar antiatomic | Descriere generala

Realizam la comanda buncare antiatomice sau adaposturi impotriva calamitatilor.

Buncarele sunt complet personalizabile pentru siguranta maxima in cazul unui dezastru.

Construim buncare antiatomice sau adaposturi impotriva calamitatilor dupa cerintele clientilor. Este cea mai buna solutie pentru a fi in siguranta atat dvs. cat si familia in cazul unui dezastru (radiatii, calamitati naturale, dezastru nuclear).

Sunt echipate cu mobila de buna calitate, rezervor de apa potabila, rezervor apa uzata, wc, oxigen medical, panouri fotofolvaice, acumulatori gel, invertor si multe alte dotari.

Configuratie standard:

Mergand prin adapostul anti-atomic veti observa o zona de luat masa, baia cu toaleta si o zona cu rafturi pentru depozitare.

In partea din spate se afla bucataria si un dormitor cu paturi supraetajate.

Detalii tehnice:

Invelit în otel pentru o protecție maxima;

Complet personalizabil;

Usa rezistenta la glont;

Scara de intrare laterala;

Sistem filtrare aer;

Bazin apa potabila;

Rezervor apa uzata;

Pompa evacure apa uzata;

Pompa presiune apa;

Energie solara cu baterii;Iluminare led;

12/24/220 v;

Rafturi depozitare alimente;

Bucatarie completa;

Paturi supraetajate;

Accesibilitate din siguranta casei dvs.;

Poate fi pregatit pentru perioade lungi de sedere fara a sacrifica calitatea vietii;

Protectie impotriva fenomenelor meteo extreme;

Poate fi utilizat si pentru depozitatea obiectelor de valoare”, se arată în descrierea făcută de producător.

