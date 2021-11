Cât costa tratamentul lui Petrică Mâţu Stoian. Sute de lei pe fiecare şedinţă

Terapia la care a recurs Petrică Mâțu Stoian este descrisă ca fiind extrem de sigură de clinica privată, pacienții fiind introduși într-o cameră care seamănă cu o capsulă și prezintă 16 scaune, prin care este administrat oxigen medical pur sub presiune. Pacienții care recurg la așa ceva sunt monitorizați tot timpul, chiar și video, de către medic. Prețul pe care sunt nevoiți să îl plătească românii pentru avea parte de acest ajutor nu este unul mic.

Mai exact, în cadrul centrului, acesta avea asigurată masa și cazarea, plătind 150 de lei pentru fiecare zi pe care urma să o petreacă în clinică. De asemenea, fiecare ședință de terapie ajungea la 300 de lei, așa că Petrică Mâțu Stoian trebuia să achite 7.000 de lei la final. Citeşte mai multe pe Spectacola.ro.

A murit în urma unei barotraume?

Surse medicale au declarat pentru România TV că artistul a decedat în urma unei barotraume.

”Se consideră că valorile foarte mari ale INR-ului, mai mari de 6-7, predispun și la accidente spontane hemoptizice. Mai ales în cazul tusei foarte puternice sau expunerii la curse lungi cu avionul sau alte situații asemănătoare.

Dacă se discută această situație de barotraumă, dumnealui trebuia să expectoreze în timpul tratamentului sau imediat după ca să se considere această situație", a declarat medicul care l-a tratat pe Petrică Mâţu Stoian.

Barotraumatismul reprezintă afecțiunea urechii de­ter­minată de variațiile mari și bruște de presiune atmosferică, survenite de obicei în zboruri cu aeronave, deplasări cu telecabine de mare viteză și/sau la diferențe mari de altitudine ori la scufundări. De asemenea, din punct de vedere medical, barotrauma se produce si pentru că aerul introdus în organism cu presiune ridicată afecteaze ţesuturile şi organele.

VEZI ŞI Ce au descoperit medicii în corpul artistului: BAROTRAUMA. A făcut ATAC de panică la sfârşitul şedinţei

”De la autopsie nu avem niciun răspuns. Se fac analize la Mina Minovici. Cum să fie bolnav, a venit cu mașina până în Caraș Severin. El a venit să se relaxeze, așa spunea el. Când am ajuns, el era la Reșița la Urgență și l-am întrebat „De ce te-ai dus Petrică acolo?”, dar el era prea rău să-mi răspundă. Eu am fost prima care l-a văzut mort, eram la ușă, am stat la ușă acolo de când am ajuns. Am vorbit cu el. Am ajuns la Reșița, s-a bucurat că am venit probabil s-a gândit că îl vom ajuta cumva, situația s-a agravat în două ore, speram să se îndrepte lucrurile, dar el era tot mai grav. Medicii l-au dus la ATI a stat două ore și apoi a murit”, a declarat una dintre surorile lui Petrică Mâțu Stoian.