Mîțu Stoian, REZULTATE autopsie. Ce au descoperit medicii în corpul artistului: BAROTRAUMA. A făcut ATAC de panică la sfârşitul şedinţei

Marele secret al lui Petrică Mîțu Stoian. Cine este mătușa sa CELEBRĂ și cine sunt soția și FIUL său de suflet: Mă încuraja că o să ajung mai mare decât el

Petrică Mîțu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie, la vârsta de 61 de ani, în urma unui șoc septic, iar moartea sa fulgerătoare a stârnit revoltă și anchete de amploare.

După ce a reușit să scape de infecția cu COVID-19, artistul a rămas cu o stare de oboseală și tuse, sechele pe care a vrut să le trateze la clinica Nera, unitate medicală dedicată recuperării post-Covid. Din păcate, în urma primei ședințe, starea cântărețului s-a agravat, iar câteva ore mai târziu acesta a murit.

Au apărut primele rezultate neoficiale după efectuarea necropsiei, iar medicii care l-au preluat și tratat pe cântărețul de muzică populară au făcut o serie de declarații uluitoare.

A murit în urma unei barotraume?

Surse medicale au declarat pentru România TV că artistul a decedat în urma unei barotraume.

”Se consideră că valorile foarte mari ale INR-ului, mai mari de 6-7, predispun și la accidente spontane hemoptizice. Mai ales în cazul tusei foarte puternice sau expunerii la curse lungi cu avionul sau alte situații asemănătoare.

Dacă se discută această situație de barotraumă, dumnealui trebuia să expectoreze în timpul tratamentului sau imediat după ca să se considere această situație", a declarat medicul care l-a tratat pe Petrică Mîţu Stoian.

Barotraumatismul reprezintă afecțiunea urechii de­ter­minată de variațiile mari și bruște de presiune atmosferică, survenite de obicei în zboruri cu aeronave, deplasări cu telecabine de mare viteză și/sau la diferențe mari de altitudine ori la scufundări. De asemenea, din punct de vedere medical, barotrauma se produce si pentru că aerul introdus în organism cu presiune ridicată afecteaze ţesuturile şi organele.

Scandal după moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Impresarul său o ACUZĂ pe Niculina Stoican: A plecat din cauza ei! Îl teroriza, îl UMILEA

A făcut contuzie pulmonară. "Dacă are 70% afectare pe contuzie, din păcate, este un caz pierdut"

Mai mult, potrivit surselor Observator, necropsia a arătat că artistul a suferit sângerări la nivelul plămânilor în urma unei contuzii pulmonare și că plămânii săi erau afectaţi în proporţie de 70%.

Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa, a spus: "Ce înseamnă contuzie pulmonară? Între alveola, cea mai mică unitate a plămânului, şi vasul de sânge se produce o ruptură. Lângă, apare un lichid. Dacă are 70% afectare pe contuzie, din păcate, este un caz pierdut. Plămânul este aşa: primeşte aer, primeşte sânge şi face schimb. Dacă una din astea trei este afectată, deja s-a dat totul peste cap. În barotraumă, avem tulburare pe vasul de sânge, avem tulburare pe alveolă".

Cu toate acestea, medicul de la clinica privată unde a avut loc procedura susţine că a verificat documentele medicale ale pacientului, în prezenţa unui nepot, iar în cazul unei barotraume, pacientul ar fi trebuit să se simtă rău imediat, nu după nouă ore.

Artiștii, CONCERT lângă sicriul lui Petrică Mîțu Stoian- VIDEO

Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian, Doru Gușman, declarații despre ultimele clipe din viața artistului

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, impresarul și prieten apropiat al artistului, Doru Gușman, a făcut o serie de declarații despre ultimele clipe din viața solistului, dar și despre în ce stadiu se afla starea sa de sănătate. Potrivit rezultatului CT-ului efectuat de medici, pe unul dintre plămâni avea ceva ce se cheamă "geam mat".

Doru Gușman susține că a încercat să îl convingă pe artistul să stea acasă și să nu se ducă la clinică, la Reșița, însă maestrul nu a ținut cont de rugămințile sale. Petrică Mîțu Stoian rămăsese cu o afecțiune pulmonară care este specifică persoanelor care au trecut prin boală.

"Petrică Mâțu Stoian, în urma unui CT făcut pe 20 sau 22 octombrie, a descoperit că a trecut prin Covid făra să știe. A avut niște simptome, temperatură, a avut o răceală, pe care și le-a tratat cu Fervex, paracetamol și zilnic își făcea teste rapide și rezultatul a ieșit de fiecare dată negativ. În diagnosticul de la CT spunea că pe plămânul drept are o porțiune de geam mat, care am înțeles că mulți sau foarte mulți oameni, care trec prin Covid au această afecțiune, care apoi dispare, adică în două, trei luni. Mi-a zis: „Mă duc la Reșița, că am înțeles că e o cameră hiperbarică și de afecțiunea asta te vindeci mai repede”. Nu am luat în serios mai intâi. Nu am avut ce să-i fac, mai că nu ne-am luat la bătaie ca să nu se ducă. Am fost la filmări joi seara, a ajuns acasă pe la șapte, am mâncat toți, ne-am așezat toți. El a zis „Mă duc să mă culc ca la trei, patru trebuie să plec”, spunea impresarul.

Ultimele imagini cu Petrică Mâțu Stoian. Ce i-a spus Stelianei Sima, cu TREI zile înainte să moară: Incredibil! Îi și ziceam: Mă, de unde le scoți?

”Petrică Mâțu Stoian mi-a zis: "Stai liniștit că nu sunt probleme mari. Mă stabilizează și plec înapoi"

"Acolo, eu m-am dus când era la ATI. Eu am aflat sămbătă dimineața la ora nouă, de la nepotul lui, că, în noaptea precedentă, a fost dus la Spitalul Județean Reșița. Am ajuns la două jumate la Reșița, dar l-am sunat între timp la 10 dimineața, iar Petrică Mâțu Stoian mi-a zis „Stai liniștit că nu sunt probleme mari. Mă stabilizează și plec înapoi”, același lucru mi l-a spus și pe la 11 și ceva, că este bine și fiica mea a vorbit cu medicul și mi-a spus ca e stabilizat 80%, că-l stabilizează 100% și că-l putem transfera la un spital sau externa. Toate astea înainte 12 . Dupa ora unu după-amiaza, a început să-i fie mai rău. M-a sunat nepotul său, că Mâțu Stoian este la reanimare. La două jumate când am ajuns eu era rău la reanimare, nu am mai putut vorbi cu el", a mai spus Doru Gușman.

Ce spune medicul de la clinica privată

Medicul care l-a tratat pe interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian la clinica privată a vorbit despre starea de sănătate a acestuia la momentul respectiv. Specialistul nu crede că decesul artistului a survenit în urma expunerii la oxigen, iar Petrică Mâțu Stoian avea o stare bună de sănătate când venise la clinică. De asemenea, medicul spune că avea parametri vitali normali. Atunci, cântărețul a primit aprobarea de a intra în camera hiperbară, după consultația inițială. Specialistul susține faptul că în timpul tratamentului pot apărea două probleme.

”La noi pacientul a venit într-o stare bună de sănătate. Aceste diagnostice nu sunt compatibile cu starea lui clinică la momentul sosirii în spaţiul nostru. Aceste diagnostice sunt după ce s-a degradat starea sa de sănătate. La noi dânsul a venit cu parametri vitali normali. În urma consultației inițiale a primit aprobarea de a intra într-o primă testare în acel spaţiu hiperbar, iar acele discuții legate de aceasta baro traume nu se susţin. În timpul tratamentului pot apărea două tipuri de probleme.

Probleme acute pe fond mecanic prin proces fizic al presiunii, caz în care leziunile apar imediat în timpul terapiei sau imediat după şi se manifestă cu durere, junghi, dispnee. Toxicitatea apare la valori mult mai mari decât lucrează medicina hiperbară sau dacă apar expuneri prelungite mai mult de două ore. În acest caz nu poate fi pusă în discuție. Dânsul a făcut o sesiune scurtă”, a spus medicul de la clinica privată, pentru Antena 3.

Ce este Barotrauma. Medicul de la clinica privată, dezvăluiri

"Barotrauma este un proces mecanic, e fizică simplă acolo, care ține de diferențe de presiune foarte mari între plămânul omului și ceea ce intră în plămân sau e în mediul înconjurător. În timpul acestui tratament, presiunea ambientală crește foarte ușor, controlat, totul controlat, presiunea în plămâni crește similar cu presiunea atmosferică. Deci nu există niciun moment în care presiunea să fie diferită, decât dacă apare o apnee prelungită, dacă pacientul își ține prea mult respirația.

Noi putem vedea dacă pacientul face apnee.

Presiunea se resimte în toate camerele cu aer ale organismului, deci și urechea, și sinusurile suferă aceste modificări de presiune și trebuie să existe o comunicare continuă. Dacă dânsul ar fi avut o problemă de anticoagulare, trebuia să apară o hemoragie timpanică, trebuia să acuze o durere toracică în timpul tratamentului sau imediat după. La distanță de tratament, pot apărea modificări în interiorul organismului, dar apar după mai multe expuneri, trei, patru sau cinci expuneri, abia apoi vedem modificări complexe", a declarat medicul, în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV.

Petrică Mîțu Stoian a făcut atac de panică la sfârșitul ședinței

"Domnul Petru Mîţu Stoian a fost competent înainte şi după prima expunere la oxigen hiperbar. Spre sfârşitul şedinţei a devenit foarte anxios, a avut un atac de panică. Orice pacient intră înăuntru are acest minim risc care creşte cu alte situaţii. Inclusiv eu am făcut pneumotorax în iulie din cauza expunerii profesionale.

Barocamera produsă în Germania a fost adusă la clinică în urmă cu un an şi până acum a fost folosită de 600 de pacienţi. O şedinţă costă 300 de lei, la care se mai adaugă 150 de lei, cazarea şi masa. Clinica este în continuare deschisă", a declarat Dr. Bogdan Matei, medic de la clinica privată, pentru observatornews.ro

DSP a anunţat că va face anchete, atât la clinica privată cât şi la Spitalul din Reşiţa, unde Petrică Mîţu Stoian şi-a trăit ultimele clipe.

Petrică Mîțu Stoian a avut cancer, îi fusese extirpat un rinichi și făcuse chimioterapie

În anul 2019, Petrică Mîțu Stoian fusese diagnosticat cu cancer, i-a fost extirpat un rinichi și a făcut și chimioterapie la Institutul Oncologic Fundeni.

În luna octombrie, când a aflat că a avut COVID, făcuse un examen CT care arăta că nu mai are tumoarea.

Dezvăluirile au fost făcute de apropiații familiei artistului, singurii care au știut despre problemele sale, pentru gândul.ro.

"A avut un cancer, la rinichiul drept, i l-au scos pe data de 28 mai 2019. De atunci, a făcut tratament, a făcut și chimioterapie, și nu a mai avut nicio problemă. Din acest motiv, a mers să facă un CT acum două săptămâni. Urma ca după acest CT, dacă ar fi fost ceva suspect, să mergem iar la Fundeni, să facem din nou tratament. Dar după CT, nu a ieșit nimic suspect din punct de vedere tumoral. Acesta este adevărul”, a declarat familia interpretului.

Clinica Nera, unde Petrică Mîțu-Stoian efectua tratament post-COVID, a avut prima reacția după moartea artistului

”În urma nefericitului eveniment al decesului maestrului Petrică Mîțu-Stoian, dorim să precizăm următoarele:

Apreciem că cea mai mare parte a mass-media a prezentat cazul în mod obiectiv. Din păcate unele publicații au comunicat informații eronate. În acest sens, ne vedem nevoiți să aducem câteva clarificări:

Domnul Petre Mîțu-Stoian a sosit la Clinica Nera vineri 05.11.2021 în jurul amiezii în vederea recuperării post COVID, în stare generală bună de sănătate. A fost consultat în cursul după-amiezii. În cadrul consultației preliminare s-au constatat valori în limite normale ale parametrilor fiziologici pentru a urma o terapie cu oxigen hiperbaric. A urmat procedura de testare la presiune și oxigen, și s-a stabilit o cură de 15 ședințe de terapie cu începere de a doua zi. Seara a mers la masă, s-a plimbat puțin prin complex și apoi a mers să se odihnească în camera unde era cazat; starea dumnealui a fost bună pe toată perioada aceasta.

Spre dimineață medicul a fost chemat pentru hemoptizie; domnul Petre Mîțu-Stoian a fost transportat cu salvarea la CG sp Oravița; acolo a primit tratament cu O2 și substanțe perfuzabile specifice care au oprit tusea și hemoptizia; pacientul s-a simțit bine în tot acest timp, a dorit să se întoarcă la clinica, dar din prudență a acceptat să rămână pentru investigații suplimentare. Ulterior a fost trimis la Reșița pentru evaluare imagistică.

Clinica a constatat mai târziu că starea domniei sale a continuat să fie una stabilă la SP Reșița și că abia după ora 13 starea lui s-a agravat.

Dezmințiri:

Clinica Nera nu administrează medicația cronică a pacienților, acest lucru este în responsabilitatea pacienților și a aparținătorilor. Tratamentul cu oxigen hiperbar, mai ales în dozele mici de testare a toleranței, nu poate crește valoarea INR (anticoagularea sângelui).

Eventualele barotraume ce pot fi posibil atribuite expunerii mediului hiperbar apar obligatoriu în timpul sau imediat după încheierea ședinței;

La valori INR 6-7, constatate la Sp Reșița, hemoptizia poate apare și spontan sau după un episod de tuse severă și reprezintă o complicație directă a tratamentului necontrolat cu anticoagulante, tratament administrat înainte de sosirea la Clinică.

În clinica Nera au fost tratate mai bine de 600 de persoane cu un total de peste 4000 de terapii hiperbare efectuate de la începutul activității.

Clinica Nera beneficiază de cel mai avansat sistem de tratament prin oxigenoterapie hiperbară și de personal profesionist calificat. Clinica are o reputație bună în rândul pacienților ce au beneficiat de acest tratament.

Atât pacienților cât și vizitatorilor noștri le dorim sănătate și putere", este comunicatul clinicii unde Petrică Mîțu-Stoian a fost tratat.