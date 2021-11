Marele secret al lui Petrică Mîțu Stoian. Cine este mătușa sa CELEBRĂ și cine sunt soția și FIUL său de suflet: Mă încuraja că o să ajung mai mare decât el

Petrică Mîțu Stoian a fost celebru pentru muzica sa, pentru vocea inconfundabilă și pentru felul de a fi, dar a vorbit rar despre familia sa, deși avea cu ce se mândri.

Artistul s-a născut în comuna Isverna, județul Mehedinți, și a fost nepotul unei artiste care a refuzat celebritatea. Este vorba despre Domnica Trop, în vârstă de 83 de ani, o artistă incredibilă care a refuzat să-și părăsească locurile natale deși a câștigat locul 1 la festivalul ”Cântarea României” și i-a impresionat cu vocea ei pe Ion Dolănescu sau Maria Ciobanu. De dragul locului natal, Domnica Trop a renunțat la celebritate.

Domnica Trop este supranumită "Ciocârlia din Munții Mehedințiului" și este considerată o adevărată comoară a folclorului românesc în formă brută, neprelucrată și nealetartă de trecerea timpului. Domnica Trop are propriul festival, care-i poartă numele și care are loc de 10 ani încoace, în Gorj.

Mai mult, în anul 2013, Comisia Națională pentru Salvgradarea Patrimoniului Cultural Imaterial i-a acordat Domnicăi titlul de "Tezaur Uman Viu UNESCO".

Mătușa lui Petrică Mîțu Stoian nu se recomandă nici azi ca artistă sau interpretă de muzică populară, ci ca ciobăniță, asta pentru că a învățat să cânte pe vremea când mergea la pășunat cu oile și caprele, potrivit wowbiz.ro.

Domnica Trop, trăiește astăzi dintr-o pensie de câteva sute de lei și a povestit, într-un interviu, cum a refuzat Capitala. Potrivit ei, unul dintre motivele pentru care a preferat să se întoarcă în satul natal a fost pentru a-și salva căsnicia.

"Soţul meu, într-o seară mi-a spus pe şleau: Auzi Domnică, nici eu nu rămân în Bucureşti, nici tu. Dacă cumva tu îţi găseşti pe aici vreun cântăreţ şi te duci cu el, eu ce fac? Eu rămân un derbedeu, fără soţie, fără familie. Lasă că mai bine ne întoarcem la Isverna".

Cine este soția lui Petrică Mîțu Stoian. Au divorțat în urmă cu doar câțiva ani

Petrică Mîțu Stoian a fost discret și în ceea ce o privește pe fosta sa soție.

Petrică Mîțu Stoian a fost căsătorit cu Carmen Mihaela, dar după un mariaj de 16 ani, în anul 2012, au decis să divorțeze amiabil și fără scandal. Cu toate acestea, cei doi au rămas prieteni, iar artistul a vorbit întotdeauna despre fosta sa soție cu respect și admirație.

Procesul a avut loc la Judectoria Târgu Jiu, iar aceștia s-au înțeles de la început asupra bunurilor. De asemenea, fosta soție a interpretului de muzică populară și-a dorit doar să-i păstreze numele.

Fosta parteneră a cântărețului lucrează la Ansamblul "Doina Gorjului", mai exact la departamentul administrativ.

Niculina Stoican a făcut declarații despre relația dintre Petrică Mîțu Stoian și Carmen Mihaela.

"Noi am rămas cu toții prieteni! Ei au divorțat pentru că așa au hotărât, iar ea trece prin niște momente așa cum trec și cei care n-au intrat în legătură cu el, dar cei care au trăit o viață alături de el. Și nu cred că acum, ea își dorește să facă vreo declarație. Și ei erau în relații bune, au rămas amici, ca doi oameni normali care pot să-și dea "Bună ziua!", indiferent de ce au hotărât. Nu am rămas doar eu amică, noi cu toții am fost și suntem în relații bune pentru că am împărțit și același loc de muncă la "Doina Gorjului". Ei au rămas în relații bune și n-au existat niciodată conflicte. Că nu s-a făcut paradă cu asta, că nu s-a vorbit despre asta, nu are nicio legătură, dar relația lor a fost impecabilă", a declarat Niculina Stoican pentru cancan.ro.

Cine este copilul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian

Petrică Mîțu Stoian și Carmen Mihaela nu au avut copii, dar Alin Gabriel Matei este băiatul de suflet al artistului.

Solistul l-a întâlnit pe Alin la un concurs de muzică populară pe vremea când acesta era copil și l-a îndrăgit imediat, iar gestul său nu a întârziat să apară. Artistul l-a luat sub aripa lui și a încercat să-i ofere din cunoștințele sale, astfel încât să aibă o carieră de succes.

La scurt timp, Petrică și Alin Gabriel au ajuns să aibă o relație apropiată, dovada fiind și pozele pe care artistul le posta deseori pe Facebook.

Alin Gabriel Matei a ajuns să urmeze cursurile Școlii Populare de Artă și să-și urmeze propria carieră. Petrică și fiul său de suflet au cântat de multe ori în duet, iar apropiații spun despre tânăr că are cele mai multe șanse să moștenească repertoriul lui Petrică Mîțu Stoian.

Vestea morții artistului l-a întristat pe Alin Gabriel Matei, mai ales că tânărul vorbise cu el cu o zi înainte și chiar filmase împreună cu acesta pentru o televiziune de folclor.

Tânărul nu-și poate reveni din șoc și susține că nu îl va uita niciodată pe maestru.

"Astăzi a plecat dintre noi o MARE valoare a folclorului românesc, dar și un om minunat, un al doilea tată al meu. Nu am cuvinte sa exprim durerea pe care o simt acum, s-a rupt o bună bucată din inima mea!

Nene, Dumnezeu sa vă așeze pe aleea artiștilor de acolo din cer, o sa rămân mereu băiatul lui nenea așa cum îmi spuneați! Dumnezeu să-l ierte și să-i ofere odihnă veșnică. Pentru mine rămâneți NEMURITOR!", a scris Alin Gabriel Matei pe contul lui de socializare.

"Noi aveam o relatie tata-fiu, vorbeam foarte mult, îi povesteam tot ce fac, in fiecare seara ne auzeam. Mă învăța tehnică vocală, n-am cuvinte. Toate întâlnirile cu dumnealui au fost unice. Mereu mă învăța de bine, să nu uit de unde plec, mă încuraja că o să ajung mai mare decât el în carieră. M-a ajutat enorm, mereu mi-a dat sfaturi de viață și de carieră", a mai spus Alin Gabriel Matei.