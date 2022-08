Cartofii ar putea deveni delicatesă la iarnă. Avertismentul specialiștilor

Cartofii prăjiți, piureul sau cartofii la cuptor vor deveni delicatesă la iarnă, avertizează agricultorii. Recolta din acest an este slabă, fermierii scot din pământ cartofi mult prea mici și mult prea puțini, totul din cauza secetei. Datele arată că aproape trei sferturi din necesarul de consum al României trebuie asigurat din alte ţări, însă și aici este o problemă, recolta este slabă, în toată Europa, nu doar la noi, relatează Pro Tv.

"Anii trecuți am avut la un hectar trei vagoane, trei vagoane jumătate, dar acum niciun sfert nu e. Dacă ieșim la zero e foarte bine, dar nu cred", spune îngrijorat Alexandru Deneș, un agricultor din Covasna.

În plus, suprafețele pe care le cultivăm cu cartofi s-au înjumătățit de la un an la altul. În prezent, sunt înregistrate la APIA în jur de 30.000 de hectare, potrivit lui Romulus Oprea, președinte al Federației Naționale "Cartoful" din România.

Și dacă pentru alte mâncăruri am putea folosi și cartofii mici din acest an, pentru cei pai am avea nevoie de unii mult mai mari. Cartofii pai congelați vin, aproape toți, din alte ţări, circa 100.000 de tone. Companiile care îi aduc din Franța, Germania, Polonia și Belgia spun că s-au scumpit peste măsură. Prețurile cartofilor au crescut până la 45%, iar prețul ar putea deveni și mai mare la iarnă.

Toxina din cartofi care poate duce chiar la deces. Când devin periculoși

Cartofii verzi pot pune sănătatea în pericol. Dacă sesizezi că a apărut o pată verde pe coaja cartofilor înseamnă că este timpul să îi arunci. Cartofii verzi pot fi periculoși. De fapt, culoarea verde și gustul amar pe care cartofii îl dezvoltă ocazional pot indica prezența unei toxine.

Înverzirea cartofilor este un proces natural. Când cartofii sunt expuși la lumină, încep să producă clorofilă, pigmentul verde care dă multor plantelor culoare. Acest lucru duce la schimbarea culorii cartofilor în verde. Vă puteți da seama dacă un cartof de culoare închisă se înverzește prin zgârierea unei părți a cojii și verificarea oricăror pete verzi dedesubt.

Clorofila permite, de asemenea, plantelor să recolteze energie de la soare prin fotosinteză. Prin acest proces, plantele sunt capabile să producă carbohidrați și oxigen din lumina soarelui, apă și dioxid de carbon. Clorofila care dă unor cartofi culoarea lor verde este complet inofensivă. De fapt, este prezentă în multe dintre alimentele vegetale pe care le mănânci în fiecare zi.

Cu toate acestea, înverzirea cartofilor poate semnala, de asemenea, producerea a ceva mai puțin de dorit și potențial dăunător - un compus toxic al plantelor numit solanină, potrivit Healthline. Atunci când expunerea la lumină determină cartofii să producă clorofilă, aceasta poate încuraja, de asemenea, producerea anumitor compuși care protejează împotriva deteriorării de insecte, bacterii, ciuperci sau animale înfometate.

Din păcate, acești compuși pot fi toxici pentru om. Solanina, principala toxină pe care o produc cartofii, acționează prin inhibarea unei enzime implicate în descompunerea anumitor neurotransmițători. De asemenea, acționează prin deteriorarea membranelor celulare și poate afecta negativ permeabilitatea intestinului. Vezi mai mult AICI.

