€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Care este vârsta standard de pensionare a militarilor
Data actualizării: 16:28 13 Ian 2026 | Data publicării: 16:18 13 Ian 2026

Care este vârsta standard de pensionare a militarilor
Autor: Alexandra Curtache

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913

Militarii nu se pensionează la 48 de ani, ci la 60, iar această vârstă va creşte treptat până la 65 de ani, susţine deputatul PSD Mihai Fifor, care cataloghează informaţiile contrare drept manipulare.

 

Vârsta standard de pensionare a militarilor este în prezent, potrivit legii, de 60 de ani, a transmis, marţi, deputatul PSD Mihai Fifor, care a susţinut că "ventilarea" în spaţiul public a ideii că aceştia s-ar pensiona la 48 de ani nu este "o confuzie inocentă", ci o "manevră abjectă de manipulare".

„Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii 'se pensionează la 48 de ani' nu este o confuzie inocentă şi nici o eroare de interpretare. Este o manevră abjectă de manipulare, menită să inducă în societate percepţia falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată şi favorizată de stat. Realitatea juridică este însă cu totul alta. Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023 (în vigoare de la 1 ianuarie 2024), cadrul legal este limpede şi fără echivoc. Vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă astăzi tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă", a scris Fifor, pe Facebook.

Citește și: Vârsta de pensionare în structurile de ordine publică şi apărare ar putea fi majorată

Calendarul creşterii vârstei de pensionare până la 65 de ani

El a adăugat că, prin modificările adoptate în 2023, legiuitorul a stabilit explicit un calendar de creştere progresivă a vârstei standard până la 65 de ani, după cum urmează:

  • 2031 - 61 de ani
  • 2032 - 62 de ani
  • 2033 - 63 de ani
  • 2034 - 64 de ani
  • 2035 - 65 de ani

Condiţiile obligatorii pentru acordarea pensiei

„Pensia militară pentru limită de vârstă nu se acordă automat. Este condiţionată cumulativ de minimum 25 de ani vechime efectivă, dintre care cel puţin 15 ani în serviciu militar. Fără îndeplinirea acestor condiţii, dreptul la pensie nu există. De unde vine mitul 'pensionării la 48 de ani'? Cazurile izolate de pensionare mai devreme sunt strict reglementate de lege şi ţin de: pierderea capacităţii de muncă, restructurări, treceri în rezervă din motive neimputabile militarului. Aceste situaţii nu reprezintă regula, nu definesc sistemul şi nu pot fi prezentate onest ca politică publică generală. Prin urmare, a afirma că 'militarii se pensionează la 48 de ani' este o minciună propagandistică folosită deliberat pentru a antagoniza societatea şi pentru a decredibiliza o categorie profesională care funcţionează sub un regim de incompatibilităţi, restrângeri de drepturi şi riscuri permanente", a explicat Mihai Fifor.

Social-democratul a subliniat că legea este clară - militarii se pensionează, astăzi, la 60 de ani, vârsta va creşte până la 65 de ani, iar pensia se acordă doar după minimum 25 de ani de serviciu şi "orice altă naraţiune este manipulare". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensionare
varsta de pensionare
militari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 12 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 26 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 38 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 38 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 35 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 1 minut
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close