Care este vârsta standard de pensionare a militarilor

Vârsta standard de pensionare a militarilor este în prezent, potrivit legii, de 60 de ani, a transmis, marţi, deputatul PSD Mihai Fifor, care a susţinut că "ventilarea" în spaţiul public a ideii că aceştia s-ar pensiona la 48 de ani nu este "o confuzie inocentă", ci o "manevră abjectă de manipulare".

„Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii 'se pensionează la 48 de ani' nu este o confuzie inocentă şi nici o eroare de interpretare. Este o manevră abjectă de manipulare, menită să inducă în societate percepţia falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată şi favorizată de stat. Realitatea juridică este însă cu totul alta. Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023 (în vigoare de la 1 ianuarie 2024), cadrul legal este limpede şi fără echivoc. Vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă astăzi tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă", a scris Fifor, pe Facebook.

Calendarul creşterii vârstei de pensionare până la 65 de ani

El a adăugat că, prin modificările adoptate în 2023, legiuitorul a stabilit explicit un calendar de creştere progresivă a vârstei standard până la 65 de ani, după cum urmează:

2031 - 61 de ani

2032 - 62 de ani

2033 - 63 de ani

2034 - 64 de ani

2035 - 65 de ani

Condiţiile obligatorii pentru acordarea pensiei

„Pensia militară pentru limită de vârstă nu se acordă automat. Este condiţionată cumulativ de minimum 25 de ani vechime efectivă, dintre care cel puţin 15 ani în serviciu militar. Fără îndeplinirea acestor condiţii, dreptul la pensie nu există. De unde vine mitul 'pensionării la 48 de ani'? Cazurile izolate de pensionare mai devreme sunt strict reglementate de lege şi ţin de: pierderea capacităţii de muncă, restructurări, treceri în rezervă din motive neimputabile militarului. Aceste situaţii nu reprezintă regula, nu definesc sistemul şi nu pot fi prezentate onest ca politică publică generală. Prin urmare, a afirma că 'militarii se pensionează la 48 de ani' este o minciună propagandistică folosită deliberat pentru a antagoniza societatea şi pentru a decredibiliza o categorie profesională care funcţionează sub un regim de incompatibilităţi, restrângeri de drepturi şi riscuri permanente", a explicat Mihai Fifor.

Social-democratul a subliniat că legea este clară - militarii se pensionează, astăzi, la 60 de ani, vârsta va creşte până la 65 de ani, iar pensia se acordă doar după minimum 25 de ani de serviciu şi "orice altă naraţiune este manipulare".