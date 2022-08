Campionat mondial de snooker pentru juniori, cadeți și tineret, a doua oară în România

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată de către Federația Română de Snooker până în prezent, Federația Mondială de Snooker IBSF a desemnat organizarea Campionatului Mondial de Cadeți - U16, Juniori - U18 și Tineret - U21 din nou României.

“Deoarece Federația Română de Snooker împlinește în acest an 15 ani de activitate, Federația Mondială de Snooker a decis că merităm să organizăm un campionat mondial dedicat tuturor categoriilor de snooker, categoria juniori, respectiv sub 16, sub 18 și sub 21 de ani. Campionatul mondial de juniori se va desfășura la cele 8 mese de snooker amplasate la sediul Rectoratului Universității Politehnice”, a spus Dragoş Cozmaciuc, director tehnic și antrenor federal în cadrul Federaţiei Române de Snooker.

Meciurile Campionatului Under-16 vor începe pe 15 august 2022 (finala pe 18 august 2022), ale Campionatului Under-18 vor începe pe 19 august 2022 (finala pe 22 august 2022), ale Campionatului masculin Under-21 vor începe pe 23 august 2022 (finala pe 27 august 2022) iar ale Campionatului feminin Under-21 vor începe pe 21 august 2022 (finala pe 24 august 2022). Meciurile se desfășoară zilnic la orele 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 și 18.00. Evenimentul va reuni circa 150 de participanţi și arbitri internaționali de snooker la cele trei categorii, din 25 de ţări.

Campionatul va fi deschis publicului. Triplul Campionat Mondial de Snooker va avea şi o importanţă turistică, iar participanţii, arbitrii, oficialii şi suporterii vor avea ocazia de a se familiariza cu Bucureştiul şi cu împrejurimile sale.

Snooker-ul aniversează 140 de ani de la apariție

Snooker-ul este una dintre cele trei discipline (pool, carom si snooker) din familia biliardului şi aniversează în acest an 140 de ani de la apariţie. Îşi are originea în biliardul englezesc, apărut în urmă cu peste 300 de ani. Snooker este practic ”nepotul” biliardului englezesc, apărând în 1875 ca urmare a unei extensii a celor trei bile, albă, galbenă şi roşie, care făceau obiectul de activitate al biliardului englezesc. Astfel Sir Chamberlain a adăugat încă 14 bile roşii şi încă cinci colorate, la cea galbenă, ajungând astfel la forma actuală denumită snooker.

„Ne străduim să punem în prin plan potenţialul turistic al oraşului Bucureşti și al împrejurimilor sale. Anii trecuți, participanţii la celelalte campionate mondiale și europene de snooker organizate de noi în Bucureşti ne-au oferit un feed-back foarte bun privind Capitala României. Ne bucurăm că atât Bucureștiul, cât și împrejurimile, devin destinație de evenimente din ce în ce mai solicitată pe plan internațional. În plus, suntem onorați că am contribuit și noi la această promovare și dezvoltare a Capitalei”, a declarat Raluca Repanovici, unul dintre organizatori. ”Competițiile sportive și evenimentele în general pot constitui reali ambasadori ai turismului românesc. Pentru mine reprezintă o onoare că am reușit să contribui, personal, la organizarea a trei campionate mondiale și europene de snooker, în 2014, 2015 și 2018. Aceste evenimente au atras peste 1000 de participanți, arbitri, suporteri și oficiali în București. Cu toții au fost mulțumiți de nivelul de organizare al evenimentelor iar o parte au devenit adevărați ambasadori neoficiali ai turismului românesc. Snookerul reprezintă un sport de elită, alături de golf sau de tenis, urmărit de sute de milioane de fani din toată lumea”, subliniază consultantul în turism, Traian Bădulescu.

.

Despre Federaţia Română de Snooker

Federația Română de Snooker, înființată în anul 2007, împlinește în acest an 15 ani de activitate. Activitatea federației se desfășoară în principal la Centrul Național de Snooker, locul unde s-au format generații de copii care au realizat performanțe deosebite în noul sport pentru România, snookerul.

Primul eveniment notabil organizat în România a fost Campionatul European de Snooker EBSA desfășurat la Constanta în 2006. Au urmat Campionatele Europene EBSA din 2010, 2014, 2018 și Campionatul Mondial IBSF U21 din 2015. În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată de către Federația Română de Snooker până în prezent, Federația Mondială de Snooker IBSF a desemnat organizarea Campionatului Mondial de Cadeți - U16, Juniori - U18 și Tineret - U21 din nou României, evenimentul urmând a avea loc în perioada 14 - 27 august 2022.

Cea mai bună performanță a snookerului românesc a fost realizată de Mihai Vladu care a obținut prima medalie pentru România, locul 3, medalie de bronz la Campionatul Mondial de Juniori U18 desfășurat în Belgia - 2016.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News