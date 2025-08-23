Camelia Rațiu, totul despre evenimentul "The Art of Beauty", la Mi-Th Influencer

Duminică, 24 august, de la ora 11:00, Mirela Vescan și Thea Haimovitz vă invită la o nouă ediţie a emisiunii Mi-Th Influencer.

Invitata acestei ediţii a emisiunii Mi-Th Influencer este Camelia Raţiu, cea care a venit special de la Cluj în studioul DC News TV pentru a vorbi despre un eveniment de beauty şi make-up, extrem de importat, care va avea loc în Capitală în luna septembrie.

Evenimentul se numeşte "The Art of Beauty", va aveal loc în perioada 15-16 septembrie 2025 la Bucureşti şi va fi o oportunitate uriaşă pentru toţi cei pasionaţi de lumea make-up-ului. Organizatorii vor aduce în faţa participanţilor la eveniment traineri de make-up - hair Style - photography - marketing online la cel mai înalt nivel de profesionalism din industria beauty.

Urmăriţi duminică, de la ora 11.00, emisiunea "Mi-Th Influencer" pentru a afla toate detaliile despre acest eveniment, dar şi multe alte informaţii extrem de interesante.

