Călin Georgescu, reacție după demisia lui Klaus Iohannis: „Victorie pentru poporul român”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a transmis un mesaj pe X, în care consideră plecarea lui Iohannis o „victorie pentru poporul României” și cere reluarea celui de-al doilea tur al scrutinului anulat de Curtea Constituțională.

„Victorie pentru poporul român - Klaus Iohannis a demisionat! Acum, este timpul să revenim la „statul de drept” - reluăm turul 2 al alegerilor!”, a scris Călin Georgescu pe X, după controversa electorală care a marcat sfârșitul anului trecut.

Victory for the people of Romania - Klaus Iohannis resigned! Now, it’s time to return to “rule of law” - resume 2nd round of elections!