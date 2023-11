Călin Donca, mesaj din închisoare despre soția lui, Orianda: Am zis că lângă mine trebuie să fie un om pe care să mă bazez / video

Într-o postare publicată pe Instagram, Călin Donca, omul de afaceri reținut de DIICOT pentru constituirea de grup infracțional organizat și evaziune fiscală, a transmis un nou mesaj în care vorbește despre soția sa, Orianda, și explică ce ar face dacă toate afacerile i-ar falimenta.

„Dacă eu azi pic la 0 cu toate afacerile pe care le am, îmi iau soția de mână, ies pe stradă și vindem ceva. Nu știu ce, dar ne apucăm de vândut, pentru că amândoi suntem foarte buni vânzători și ea chiar dacă arată mai bine decât mine a fost cel mai bun vânzător din compania mea înainte să ne căsătorim.

Acum poate spuneți că am luat-o pe interes. Însă am zis că lângă mine trebuie să fie un om pe care să mă bazez. Iar eu mi-am întâlnit soția la un seminar de genul acesta, nu în club. Că unii în club le căutați. Eu am căutat-o într-un mediu în care s-a dezvoltat și am considerat că poate să-mi fie sprijin”, precizează Călin Donca în videoclipul postat pe Instagram.

După ce Călin Donca a fost reținut de DIICOT, Orianda, soția acestuia, a fost nevoită să apeleze la ajutorul prietenilor pentru a-și putea crește cei cinci copii pe care îi are cu omul de afaceri.

Teodor Cârnaț, avocat și apropiat al familiei Donca, a explicat recent prin ce stres trece soția lui Călin Donca de când a rămas singură și cât de dificil îi este să le asigure celor mici toate cele necesare.

„Eu sunt de părere că atunci când persoana este privată de libertate trebuia să se țină cont de interesul primar al copilului, cu ce mijloace financiare rămâne copilul acasă și cum vor fi întreținuți ei cinci copii.

Chiar dacă Orianda a fost lăsată acasă cu copiii, toate conturile au fost blocate. Ea văd că recurge la ajutorul prietenilor (...)“, a spus Teodor Cârnaț.

