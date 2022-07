BUZZ HOUSE- un concept fresh marca Global Talent United, de conținut pentru devoratorii de Tik Tok

În perioada 18-31 iulie 2022, Vlad Neamțu, Denis Matros, Jasmine Saraj, Alexa’s Story, Cezara Cristescu și Claudisky vor locui în aceeași casă, situată pe malul lacului Snagov unde vor avea parte de multe challenge-uri și situații amuzante.

Proiectul, intitulat “BUZZ HOUSE”, aduce alături de cei 6 Tik Tokeri, prin activitățile și evenimentele zilnice, artiști precum INNA, Antonia, Alex Velea, Minelli, dar și influenceri deja celebri precum Alina Ceușan sau BROmania.

Întreaga experiență din “BUZZ HOUSE” va fi filmată, iar fanii celor șase Tik Tokeri vor putea urmări din 18 iulie pe canalul de TIK TOK @Buzzhousegeneration, pe Instagram @buzz.house și pe canalele influencerilor. Iar începând cu 20 iulie, fanii vor putea urmări episoadele zilnice pe canalul oficial YouTube, care vor conține cele mai importante momente petrecute în BUZZ HOUSE.

Așadar, Vlad Neamțu, Denis Matros, Jasmine Saraj, Alexa’s Story

Cezara Cristescu și Claudisky vor avea parte de experiențe inedite, invitați speciali, momente emoționante și multă distracție. Tot conținutul creat și gândit în BUZZ HOUSE va fi arătat publicului din România pe toate canalele de socializare.

Ce spun cei șase influenceri implicați în cel mai nou proiect marca Global Records:

Claudisky:

De când m-am apucat de TikTok am visat să fiu într-o casă cu alți oameni care îmi împart valorile și interesele ca sa facem conținut de calitate pentru audiența noastră! Pare un clișeu, dar pentru mine asta e apogeul carierei mele, toate orele de muncă intensă au dus la acest proiect minunat.

În legătură cu piesa noastră, imnul Buzz House, pot doar să îl felicit pe Quick pentru mintea lui ageră și experimentată, care ne-a îndrumat creativ, și totodată a reusit să ne ajute să scoatem ce este mai bun din noi. Efectiv, nici eu, nici bunica mea nu ne putem scoate refrenul din cap.

Abia aștept experiența Buzz House alături de cei mai tari TikTokeri din industrie!

Vlad Neamțu

Am fost super încântat de proiect de când am auzit prima dată de el. Văzând că se materializează planurile atât de frumos nu pot decât să mă bucur și să aștept cu nerăbdare să intru în casă! A fost prima dată când am făcut o piesă și ne-am distrat mult la inregistrari! mi se pare fantastic procesul de creare a unei piese, fiecare am venit cu o experiență în spate și aceasta servește ca ingredient și aromă în prepararea unei piese virale pe TikTok.

Denis Matros

Am tras pentru prima dată voci într-un studio. A fost o experiență pe care vreau să o repet! Mereu mi-am dorit să cânt și abia aștept să ascultați piesa! Te prinde!

Jasmine Saraj

Ideea experienței Buzz House îmi dă fiori. E un proiect în care ne-am mobilizat 6 influenceri/ tiktokeri tineri, fresh și pasionati de ceea ce fac.

Avem la dispoziție două săptămâni să facem show și deși știu exact la ce să mă aștept, cu siguranță îmi voi crea amintiri neașteptate.

Asta înseamnă pasiune. Asta înseamnă generația Z!

Cezara Cristescu

Când am dat startul proiectului Buzz House nu mă așteptam să se lege niște prientenii așa frumoase, într-un timp atât de scurt. Toate persoanele implicate în acest proiect sunt oameni pasionați de ceea ce fac și am descoperit în fiecare un prieten adevărat. În ciuda personalităților noastre extrem de diferite și complexe, ca și grup, funcționam de minune și ne completăm perfect.

O data cu inregistrarile pentru piesa “BIFA” am cunoscut partea muzicala a fiecaruia in parte. Am ras, ne-am distrat si am scris din suflet versurile pentru a ne reprezenta in totalitate, asa cum suntem pe social media. Sper ca toti cei care o asculta sa prinda acelasi vibe fresh pe care il avem cu totii si sa se distreze cum ne-am distrat si noi concepand-o. Abia astept sa ne reintalnim in studio si sa facem “Bifa 2”

Alexa’s Story

Sunt super excited pentru ceea ce urmeaza si da, lansam cea mai tare piesa din vara asta. Sa inregistrez o piesa a fost ceva nou pentru mine si le multumesc membrilor BuzzHouse pentru suport. Urmeaza 2 saptamani super cool cu multe challenge-uri, insa eu zic ca suntem pregatiti sa dam totul la Max. Stati alaturi de noi si nu uitati sa ne urmariti pe toate conturile de social media. Let’s Buzz this summer!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News