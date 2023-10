Britney Spears își lansează autobiografia în 24 octombrie. "Îmi plăcea că pot să beau cu mama", mărturisește artista în carte

În cartea sa intitulată "The Woman in Me," programată să fie lansată pe 24 octombrie, Britney Spears dezvăluie că, în clasa a opta, obișnuia să consume băuturi alcoolice alături de mama sa. "Îmi plăcea faptul că puteam să beau cu mama din când în când," a scris artista.

Înainte de lansarea oficială, "People" a publicat câteva extrase, inclusiv unul în care Britney Spears împărtășește amintiri din adolescență. Din acea perioadă, Britney rememorează relația cu mama sa, Lynne, alături de care pleca în excursii și savura cocktailuri.

Printre altele, Britney rememorează că după încheierea filmărilor pentru emisiunea "Clubul lui Mickey Mouse," s-a întors acasă în Louisiana unde a avut parte de multe momente "speciale" cu mama sa, cele mai multe nepotrivite pentru o adolescentă. „Am început liceul și am avut o viață normală de adolescent. Încă din clasa a opta, mama și cu mine făceam călătorii de două ore de la Kentwood la Biloxi, Mississippi, iar când ajungeam acolo, savuram cocktailuri daiquiri împreună. Îmi plăcea faptul că puteam bea cu mama, din când în când. Experiența nu semăna cu felul în care bea tatăl meu. Cu el, lucrurile se transformau în tristețe și izolare. Noi, în schimb, eram mai fericițe și pline de energie. A fost o perioadă frumoasă și normală în viața mea - să mă întorc acasă, să merg la baluri, să conduc prin orașul meu și să merg la cinema," a scris artista în carte.

Cu toate acestea, viața cântăreței a cunoscut o schimbare majoră la vârsta de 16 ani, odată cu lansarea piesei "Baby One More Time" în anul 1998. Odată ce a devenit celebră, relația ei cu părinții a devenit mai complicată. Au apărut probleme, iar ani de zile a fost sub tutela tatălui, care îi controla deciziile financiare, personale și medicale. În această perioadă, cântăreața și-a învinuit mama pentru multe dintre problemele din viața ei. Cu toate acestea, în mai 2023, cele două au reușit să se împace: "Timpul vindecă rănile. Te iubesc atât de mult!", a transmis cântăreața mamei sale printr-o postare pe Instagram.

