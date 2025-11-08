Bribegeanu Alexia (Melek), tânăra care cucerește lumea modei, la Mi-Th Influencer

Bribegeanu Alexia (Melek), tânăra care cucerește lumea modei, este invitata Mirelei Vescan la Mi-Th Influencer.
Modelul Bribegeanu Alexia, cunoscută sub numele de scenă Melek, este invitata Mirelei Vescan în ediția de duminică, 9 noiembrie, de la ora 11:00, a emisiunii Mi-Th Influencer.
La doar 16 ani, Melek se poate mândri cu o serie de premii în lumea modei internaționale. A fost desemnată „The Best Model of Europe” la Barcelona și a câștigat trofeul „Diamantul Dubaiului” în capitala Emiratelor Arabe Unite, performanțe care au consacrat-o drept una dintre cele mai promițătoare tinere modele din România.
Cu o experiență de peste trei ani în modelling, Melek a urcat pe scene importante și a atras atenția agențiilor din străinătate prin eleganță, atitudine și profesionalism. Primul său premiu l-a obținut la doar 15 ani, moment care i-a deschis drumul spre competiții și colaborări internaționale.
Emisiunea va fi difuzată pe DC News și DC News TV, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestor platforme.
