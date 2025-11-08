€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:57 08 Noi 2025 | Data publicării: 19:50 08 Noi 2025

Bribegeanu Alexia (Melek), tânăra care cucerește lumea modei, la Mi-Th Influencer
Autor: Dan Carp

bribegeanu
 

Bribegeanu Alexia (Melek), tânăra care cucerește lumea modei, este invitata Mirelei Vescan la Mi-Th Influencer. 

Modelul Bribegeanu Alexia, cunoscută sub numele de scenă Melek, este invitata Mirelei Vescan în ediția de duminică, 9 noiembrie, de la ora 11:00, a emisiunii Mi-Th Influencer.

La doar 16 ani, Melek se poate mândri cu o serie de premii în lumea modei internaționale. A fost desemnată „The Best Model of Europe” la Barcelona și a câștigat trofeul „Diamantul Dubaiului” în capitala Emiratelor Arabe Unite, performanțe care au consacrat-o drept una dintre cele mai promițătoare tinere modele din România.

Cu o experiență de peste trei ani în modelling, Melek a urcat pe scene importante și a atras atenția agențiilor din străinătate prin eleganță, atitudine și profesionalism. Primul său premiu l-a obținut la doar 15 ani, moment care i-a deschis drumul spre competiții și colaborări internaționale.

Emisiunea va fi difuzată pe DC News și DC News TV, precum și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestor platforme.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Al doilea cel mai mare producător de creveți din lume, în pericol după taxele impuse de Trump
Publicat acum 12 minute
Bribegeanu Alexia (Melek), tânăra care cucerește lumea modei, la Mi-Th Influencer
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Îl folosești zilnic, dar știi cum a luat naștere cuvântul „OK”, de fapt?
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Reapariție „miraculoasă” a lui Serghei Lavrov, după ce a fost dat dispărut
Publicat acum 2 ore si 7 minute
VIDEO Moment controversat devenit viral la Miss World Chile 2025. Publicul a fost uluit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 07 Noi 2025
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat pe 07 Noi 2025
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat pe 07 Noi 2025
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close