Bolojan spune că ne putem salva apartamentele cu o cafea: S-ar putea să fie blocul tău

„Transmit condoleanțe familiilor care au avut decedați și tuturor celor care, practic, și-au pierdut agoniseala de-o viață. Astăzi, cu sprijinul Primăriei Capitalei și al primăriilor de sector care s-au implicat, cei afectați sunt cazați în diferite locuri. Căutăm o soluție și, în prezent, pe baza legislației actuale, răspunsul instituțional al statului poate fi doar prin ajutoare de urgență. Pentru a oferi însă și alte forme de sprijin – pe care, de exemplu, Primăria Generală este dispusă să le acorde, la fel ca și guvernul – calculăm cum să facem acest lucru, dar este nevoie să modificăm legislația”, a zis premierul.

„Aici este o situație aparte și, din păcate, recurentă, care apare aproape anual în ultimii ani. Unul dintre minusurile pe care le avem – și este o problemă foarte importantă – ține de mentenanța sistemelor: Întreținerea și verificarea la timp a calității, de la infrastructura de poduri, care ar trebui măcar vopsite periodic, până la instalațiile de încălzire, de gaz etc. Trebuie să recunoaștem că avem mari deficiențe aici, atât din cauza operatorilor din domeniu, cât și din cauza sistemelor moștenite dinainte de ’89. Gândiți-vă că, în multe blocuri, oamenii se concentrează strict pe apartamentul propriu, în cadrul asociațiilor de proprietari.

Însă casa scării, instalațiile de apă, canalizare sau gaz rămân ani la rând fără întreținere. Centralele nu sunt verificate, firmele care fac astfel de lucrări nu au suficient personal calificat, nu mai avem forță de muncă profesionistă – sunt mari probleme în această zonă. În acest context se pot întâmpla astfel de tragedii.

Ar fi hazardat din partea mea să spun că vom lua măsuri de pe o zi pe alta și vom schimba lucruri care necesită transformări de mentalitate și de sistem. Dar este clar că trebuie să facem pași înainte, zilnic”, a zis premierul.

Asigurați-vă casele!

Într-un sistem funcțional, cine are asigurare își revine rapid: Primește despăgubiri și poate să-și cumpere sau să-și reconstruiască locuința. Cine nu are asigurare nu este lăsat să moară, dar primește doar sprijin minim, cum ar fi cazare temporară, hrană de urgență, apoi, eventual, locuințe sociale sau adăposturi. Unii ar spune că nu mai poți avea pretenția să trăiești într-un apartament nou pe banii statului dacă nu ai făcut nimic să te protejezi preventiv.



Scriam astăzi că asigurările, în realitate, nu sunt atât de scumpe pe cât cred oamenii. De pildă, pentru un apartament de 3 camere, 66 mp, construit recent, evaluat la 138.000 euro (plus 10.000 euro pentru bunuri), o poliță completă de tip „Confort Extra Max” costă aproximativ 244 EUR pe an, adică aproape 1.200 lei anual sau circa 20 de euro pe lună. În caz de daună totală, proprietarul poate primi până la 138.000 euro pentru reconstrucția locuinței și 10.000 EUR pentru bunuri. Practic, pentru mai puțin decât costul unei cafele pe zi, ai siguranța unei locuințe reînnoibile după o catastrofă.

Problema este că mulți consideră aceste sume bani aruncați, până când se întâmplă ceva. Atunci devine evident că asigurarea nu este o cheltuială inutilă, ci o plasă de siguranță financiară. Este exact ca la centura de siguranță sau vaccin, un gest preventiv care pare exagerat până în momentul în care salvează vieți sau case.

Acum, Ilie Bolojan spune același lucru.

„Pe lângă presiunea asupra companiilor, autorităților de reglementare, autorităților locale și asociațiilor de proprietari pentru a-și respecta obligațiile, trebuie să înțelegem un lucru esențial: Asigurările locuințelor sunt vitale într-o țară. Ani de zile, mulți oameni nu și-au asigurat locuințele. Există două tipuri de asigurări: Cele facultative, care acoperă integral locuința, și asigurarea obligatorie. De exemplu, discutam cu o colegă care plătește pentru un apartament de trei camere aproximativ 35-40 de lei pe lună pentru o asigurare completă – adică 400 de lei pe an, o sumă suportabilă și rezonabilă. În caz de nenorocire, compania de asigurări acoperă o mare parte din pierderi.

Asigurarea obligatorie, însă, nu acoperă astfel de cazuri precum cel din Rahova – ea se aplică doar în caz de calamități naturale, precum furtuni, tornade și altele. Și cât timp nu înțelegem că acest sistem trebuie aplicat la nivel național, nu se formează fonduri suficiente din care să existe despăgubiri.

Puțin de la fiecare înseamnă un fond mare, astfel încât, Doamne ferește, la o tornadă, o rupere de nori, o explozie – cum am avut în ultimii ani aproape la 2-3 ani – să existe soluții financiare”, a mai zis Ilie Bolojan.

Echivalentul unei cafele pe lună

„Dacă ți-ai făcut asigurarea integrală pentru locuință, atunci, pe lângă ce îți dă asigurătorul, vine și guvernul și acoperă restul. Dacă ți-ai făcut doar asigurarea obligatorie, primești o compensație consistentă, dar nu tot. Avem și cazuri în care oamenii nu și-au făcut nici măcar asigurarea obligatorie, iar uneori locuințele sunt construite fără autorizație și fără plata impozitelor. Nu te poți aștepta atunci ca statul – care oricum se împrumută masiv – să acopere integral toate cheltuielile, în timp ce tu nu depui acel minim efort de a plăti, scuzați-mi expresia, echivalentul unei cafele pe lună pentru o asigurare obligatorie sau trei-patru cafele pe lună pentru o asigurare integrală.

La o astfel de tragedie, s-ar putea să fie blocul tău, satul tău, zona ta. O asigurare te poate scuti de multe”, a mai zis Ilie Bolojan la un post de televiziune.