Bolojan le dă asigurări investitorilor că nu vor exista modificări la cota unică de impozitare

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Adunarea Generală a Camerei de Comerț Româno-Americane, că Guvernul nu intenționează să modifice cota unică de impozitare. Acesta a explicat că impozitul pe cifra de afaceri, redus la jumătate în acest an, va fi eliminat în 2027 și a mai precizat că statul trebuie să taxeze profiturile, nu investițiile.

Alocuțiunea premierului Ilie Bolojan la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerț Româno-Americane:

Sărut mâinile, bună seara!

În primul rând, sunt onorat să particip la acest eveniment al Camerei de Comerț Româno-Americane. Prezența mea este un semn de respect pentru dumneavoastră, pentru cei care ați investit în România, pentru cei care faceți afaceri în România și pentru oamenii care lucrează în aceste companii. Și vreau să vă mulțumesc pentru investițiile pe care le-ați făcut, pentru transferul de capital, pentru transferul de cunoștințe, pentru că asta înseamnă dezvoltare pentru România. Să le mulțumesc oamenilor care lucrează în companiile dumneavoastră, pentru că asta înseamnă impozite plătite statului român, asta înseamnă familii care au un rost în România, care au o șansă aici, și le sunt recunoscător oamenilor care lucrează în România pentru că ei, de fapt, duc pe umerii lor țara noastră.

De asemenea, trebuie să vă mulțumesc Camerei, pentru că nu doar reprezentați companiile americane în România, dar ați fost mai mult decât atât, ați fost un ambasador, alături de Ambasada Statelor Unite, de Ambasada României, ați fost un factor de coeziune între România și Statele Unite, promovând România, promovând Statele Unite, susținând țara noastră în proiecte cum este, de exemplu, și aderarea la OCDE, și promovând lucrurile bune din România. Pentru asta vă suntem recunoscători, nefiind, deci, strict o organizație care reprezentați mediul de afaceri.

VEZI ȘI: PSD, actor-cheie la Bruxelles: Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru toți românii

Sunt aici din respect pentru Statele Unite, și vreau să-i mulțumesc și să-i urez bun venit în țara noastră domnului ambasador Darryl Nirenberg. Îi spun pe această cale încă o dată un bun venit, așa cum i-am transmis și la întâlnirea de la guvern, și sunt convins că, așa cum au făcut și ceilalți ambasadori și bazându-se pe marea experiență pe care dânsul a acumulat-o în toți acești ani, în Senat, în combinația de politică și de dezvoltare, că va fi o ancoră importantă în următorii ani în relația dintre România și Statele Unite, și sunt convins că va avea un mandat de succes, contribuind la dezvoltarea relațiilor noastre.

Pentru noi, două momente au fost foarte importante: intrarea în Uniunea Europeană în acești ani și în NATO. Astea au fost o combinație de acces la piețe și la siguranță. Și Statele Unite ale Americii au avut un rol vital pe componenta de siguranță, dar și pe componenta de economie. Și, pentru noi, parteneriatul cu Statele Unite este un aspect strategic pe care îl vom susține și în anii următori, și am făcut dovada, ca țară, că, atunci când suntem apelați, suntem prezenți.

Sunt convins că pe partea de relații putem dezvolta, și trebuie să lucrăm, pe componenta de energie, pe coridoarele energetice, pe partea de nuclear, pe componenta de minerale rare și pe tot ceea ce înseamnă lucruri cu valoare adăugată și tehnologică ridicată, cu care am căzut de acord cu domnul ambasador că vom lucra în perioada următoare pentru a dezvolta și mai mult această componentă economică. Dar suntem la o întâlnire cu mediul de afaceri și domnul Boeriu mi-a ridicat niște probleme aici și, sigur, trebuie să răspund punctual la câteva dintre ele și să nu ocolim realitățile noastre.

Suntem într-un an care nu este foarte comod, e un an dificil, pe de o parte, pentru că suntem în continuarea unui an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern. Nu va fi, deci, un an ușor nici pentru dumneavoastră și nici pentru guvern.



VEZI ȘI: Nicușor Dan, la Gala Colegiului Medicilor din România: Suntem supuși unui război informațional din partea Rusiei / video

Ceea ce puteți face dumneavoastră este ceea ce faceți în fiecare zi: faptul că vă țineți afacerile în picioare, faptul că vă țineți angajații și vă plătiți taxele și impozitele este cel mai mare sprijin pe care îl puteți da pentru a trece peste această perioadă, și vă mulțumesc pentru acest sprijin pe care îl dați zi de zi. Sigur, ceea ce trebuie să facem și noi ține de competențele guvernului. Și pentru noi sunt câteva priorități și, indiferent cine este premier, și indiferent cine este în guvern, sunt niște lucruri și niște probleme pe care nu le vom putea evita și care într-o formă directă sau indirectă vă impactează și pe dumneavoastră.

Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare, nu se poate altfel, pentru că nu mai putem continua cu deficitele foarte mari, care ne creează niște probleme majore. Și asta înseamnă că în perioada următoare trebuie să ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului și trebuie să adoptăm niște legislații în acest sens care derivă din legea privind reforma în administrație; asta este o problemă importantă. E nevoie în continuare să lucrăm pe componentele de absorbție de fonduri pentru a menține investițiile la o valoare ridicată.

E un paradox anul acesta, trebuie să avem să scădem deficitele, dar să ne menținem investițiile la o valoare mare, printre cele mai mari, pentru că e un pachet de fonduri pe care trebuie să-l absorbim, de fonduri europene, și este o provocare majoră pentru noi ca până la finalul lunii august să absorbim cele 10 miliarde de euro, jumătate granturi, jumătate împrumuturi, dar ele înseamnă infrastructură spre nord-estul României, Autostrada Moldovei, înseamnă investiții importante, care creează posibilități de dezvoltare, care creează oportunități pentru mediul de afaceri. Aceasta este o prioritate și trebuie să o urmărim.

De asemenea, o componentă importantă este zona de energie, tot ce ține de combustibili, în așa fel încât, pe de o parte, pe partea de energie să venim cu un pachet de măsuri care să ne crească producția de energie, să așeze zona de comercializare și să ne crească capacitatea de stocare, pentru ca prețurile la energie, să le putem cobori în etapa următoare, se poate face acest lucru și trebuie să o facem.

VEZI ȘI: Nicușor Dan temperează conflictul din coaliție. Președintele exclude un Guvern cu AUR

De asemenea, este foarte important să adoptăm politici care nu înseamnă să aruncăm neapărat bani în piață, ci să facem ceea ce trebuie. Și ceea ce s-a făcut, inclusiv pe partea de simplificare, de debirocratizare, pe avizarea pe investițiile mari, pe avizele de mediu, pe tot ceea ce înseamnă avizele care țin de pompieri, de exemplu, cred că sunt niște lucruri importante și trebuie să continuăm pe această linie. În ceea ce privește predictibilitatea, vom căuta să rămânem într-o zonă de predictibilitate și lucrurile pe care le-am stabilit la început de an, cum este scăderea impozitului pe cifra de afaceri, pe care toți cei care aveți companii mari, indiferent că sunt americane sau românești, ne-ați sesizat că este un impozit care inhibă investițiile, s-a redus la jumătate în acest an și de la 1 ianuarie anul viitor nu vom mai avea acest impozit, trebuie să impozităm profiturile, și nu investițiile.

De asemenea, toate celelalte aspecte care țin de fiscalitate vom încerca să le menținem, dar asta presupune, pe de o parte, să ne controlăm componenta de cheltuieli, să ne menținem echilibrele financiare și sper ca crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult, în așa fel încât să nu perturbe foarte mult ceea ce înseamnă echilibrele care țin de inflație, care țin de creșterea economică, în așa fel încât România să rămână o țară care este competitivă din punct de vedere al afacerilor, iar pe componenta de taxă unică, pe componenta de salarizare, este un lucru care va rămâne și nu va fi modificat.

Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți, vreau să vă asigur de respectul Guvernului României, să vă asigur de dorința noastră de a face ceea ce ține de noi pentru întărirea relațiilor dintre România și Statele Unite și pentru dezvoltare în anii următori. Vă mulțumesc!

Video: