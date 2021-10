Bogdan Talașman a slăbit 50 kg în 7 luni. Cum e POSIBIL: Aveam 140 de kg. Viața mea s-a schimbat

Liviu Guță, DIETĂ. Cum a slăbit 11 kilograme în 8 ZILE: Nu puteam să mă încalț de burtă, îmi venea să PLÂNG

Actorul Bogdan Talașman a dat viață personajului Dorin din celebrul serial "Adela", ce poate fi urmărit în fiecare joi la Antena 1. Ei bine, chiar dacă poate părea doar un personaj dintr-un serial, Bogdan Talașman a avut parte de o viață de film, cu probleme în familie și cu episoade în care ambiția sa i-a fost provocată.

Bogdan Talașman a slăbit 50 kg și arată cu adevărat schimbat față de cum îl știau telespectatorii, pe vremuri, în "Gogomanii" sau "Tanti Florica", iar schimbările din viața sa particulară au continuat, după ce s-a despărțit de mama fetelor lui și după ce a început să iubească din nou.

Acum câțiva ani, Bogdan Talașman ajunsese să cântărească 140 de kilograme, iar treptat, a luat decizia de a slăbi. De atunci, actorul a reușit să dea jos 50 de kilograme.

"Câte kilograme am acum? Pfff.. e o problemă sensibilă, pentru că aveam mult mai puține la începutul anului, de exemplu. Ieri însă am primit o veste foarte importantă pentru mine, trebuie să slăbesc 15 kg cel puțin până pe 15-20 ianuarie, așa că reîncep antrenamentele la sală și alergatul în IOR. Dar cel mai important e reglatul din pâine, vorba unui fost antrenor de-al meu, din tinerețe.

Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg.

Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou", a povestit Bogdan Talașman pentru click.ro.

Cine este noua sa iubită și cum se înțelege cu fetele sale

Puțini știu că Bogdan Talașman nu e singurul actor din familie, cele două fiice ale lui, Ioana (11 ani) şi Maria (12 ani), i-au moștenit talentul și au jucat alături de el în lungmetrajul „Zavera”, regizat de Andrei Gruzsniczki.

Mai mult, în prezent, actorul formează un cuplu cu actrița Andreea Chirițescu.

"De ziua mea am fost la munte cu fetele, iubita, cățelul, într-un loc în care mă simt acasă. Sunt fericit că, de când m-am despărțit de mama fetelor, am o relație din ce în ce mai bună cu fetele mele, că ele la rândul lor se înțeleg de minune cu actuală mea iubită, care e tot actriță, Andreea Chirițescu, olteancă gorjeancă sensibilă și aprigă", a mai spus el.

Bogdan Talașman, despre rolul său din "Adela"

"Dorin e un bărbat care, deşi căsătorit, se află în căutarea dragostei. Prins într-o căsnicie total nefericită şi încărcat de o mulţime de frustrări, Dorin va începe să ia decizii care să îl mulţumească şi pe el. Îmi pare foarte bine că am ajuns în povestea asta, mai ales în această perioadă foarte grea pe care o traversăm cu toţii. Menirea actorilor este să spună poveşti şi mă bucur foarte tare că am revenit să spun poveşti în cea mai nouă producţie semnată Ruxandra Ion!", a spus Talaşman despre personajul sau din serialul de la Antena 1.

View this post on Instagram A post shared by Bogdan Talasman (@actor.pe.coclauri)

View this post on Instagram A post shared by Bogdan Talasman (@actor.pe.coclauri)