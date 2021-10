Liviu Guță, DIETĂ. Cum a slăbit 11 kilograme în 8 ZILE: Nu puteam să mă încalț de burtă, îmi venea să PLÂNG

Luminița Anghel, schimbare radicală. Cum a SLĂBIT 35 de kilograme: Dacă ma uit în pozele mele vechi NU mă plac. Vin dintr-o familie de GRAȘI!

Liviu Guță este foarte preocupat de modul în care arată, motiv pentru care a luat decizia să mai dea jos câteva kilograme.

Acesta a dezvăluit că a luat decizia de a slăbi și de a-și schimba stilul de viață după ce a început să nu se mai poată încălța din cauza burții. Mai mult, el a dezvăluit la ce dieta a apelat.

"Am slăbit pentru că nu puteam să mă încalț de burtă. Îmi venea să plâng când mă încălțam!", a spus Liviu Guță.

Ce dietă a ținut cântărețul

"În 8 zile am slăbit 11 kilograme. Am băut numai lichide, deci nimic altceva. Te trezești dimineața, să zicem un 8, cu indulgență, bei un pahar mai înalt cu apă caldă și cu o lămâie stoarsă, un lime, apă să fie călduță, amesteci puțin, apoi o bei. În ghilimele, între mese, bei o cană mare de ceai verde, fără zahăr, fără nimic. Nu mai bei cafea, nu mai bei nimic. Apoi, la ora 13 trebuie să fierbi 4 cepe, 4 roșii și un sfert de varză. Eu am cumpărat acum varză roșie și o pun direct, întreagă. Beau numai zeamă de la fiertură asta! La ora 17.00 bei apoi ori un fresh de morcovi, ori de grefă sau portocale, o cană și atât. Este o rețeta făcută de mine, că merg doar la sala de mese", a mai spus artistul, pentru ciao.ro.

Întrebat câte kilograme are acum, Liviu Guță a făcut și o glumă: "acum am 90 de kilograme, dar mai am de dat jos! Și vreau să precizez un lucru. Înainte să țină cineva dieta asta ar trebui să consulte un medic, poate e vreunul bolnav cu inima, sau ceva. Eu nu mai am nimic, pe mine mă doare locul unde am avut ficatul!

Iată ce mănâncă zilnic

„Slăbire 5-10 kg pe săptămână

AMBIȚIA ESTE CEA CARE TE VA SLĂBI CEL MAI MULT! AI ÎNCREDERE ÎN TINE! Consultați un medic înainte de începerea dietei

Ziua 1 START

Micul dejun: 2 ouă fierte, un grapefruit, o cana de ceai verde

Prânz: un ou fiert, o portocala, 150g carne de pui

Cina: 200g carne de pui, un iaurt degresat

Ziua 2

Mic dejun: 2 ouă fierte, un pahar de suc de citrice proaspăt

Prânz: 2 portocale, 150g carne de pui

Cina: 2 ouă fierte, un grapefruit

Ziua 3

Mic dejun: un ou fiert, o portocala

Prânz: 200g carne de vita, un grapefruit

Cina: 2 ouă fierte, un iaurt degresat

Ziua 4

Mic dejun: omleta din 2 ouă cu pătrunjel și ardei

Prânz: 150g carne de pui, salata verde

Cina: un ou fiert, 1 grapefruit

Ziua 5

Mic dejun: o salata preparată din 2 ouă fierte și mărunțite, 1 morcov fiert, 1 linguriță de iaurt cu conținut scăzut de grăsime, pătrunjel

Prânz: 3 morcovi nefierți, un pahar cu suc de portocale

Cina: 100g peste gătit la aburi sau fiert, un ou fiert

Ziua 6

Mic dejun: 150g brânză de vaci cu conținut redus de grăsime, un pahar de suc de citrice

Prânz: 2 ouă fierte, 1 grapefruit

Cina: 1 iaurt degresat

Ziua 7

Mic dejun: 2 ouă fierte, 1 grapefruit

Prânz: 200g carne de vita, o portocala

Cina: 1 iaurt degresat”, a scris Liviu Guță pe contul său de Facebook acum ceva timp.